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Atmosferă plină de umor la Gala Premiilor TVmania 2026! Urcat pe scenă alături de echipa matinalului „Super Neatza cu Răzvan și Dani”, Răzvan Simion a oferit unul dintre cele mai amuzante momente ale serii, făcând haz de necaz pe seama nominalizărilor sale repetate la categoria „Cel mai sexy prezentator TV”.

Răzvan Simion, val de glume pe scena Premiilor TVmania

Echipa emisiunii de la Antena 1 a fost recompensată cu trofeul pentru „Cea mai bună emisiune de divertisment de zi”, iar momentul mulțumirilor s-a transformat rapid într-un mini-moment de stand-up comedy. După ce a vorbit despre legătura specială și de lungă durată dintre matinal și revista TVmania, Răzvan Simion a făcut o paranteză ironică despre competiția acerbă pe care a avut-o de-a lungul carierei la categoria dedicată celor mai atrăgători bărbați din televiziune.

Prezentatorul și-a amintit cu zâmbetul pe buze cum trofeul îi scăpa mereu printre degete în favoarea altor colegi de breaslă, nominalizându-i direct pe Mircea Radu și pe Radu Vâlcan, cel din urmă fiind prezent chiar în sală.

„Toată viața am fost nominalizat la «cel mai sexy prezentator TV». Mircea Radu, cel de la primul slide, lua toate premiile, după care a venit Radu Vâlcan, ia uite-l, el, tu ești!”, a spus Răzvan Simion de pe scenă, stârnind hohote de râs în rândul invitaților.

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„Concurența” de la Insula Iubirii și replica lui Dani Oțil

Gluma nu s-a oprit aici. Matinalul de la Antena 1 a continuat în aceeași notă autoironică, aducându-l în discuție pe Narcis Bujor, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, despre care a glumit că îi spulberă orice șansă rămasă în acest clasament.

„După care acum, contorizându-mi anii, îmi dau seama că nu mai am nicio șansă, că a apărut Narcis Bujor de la Insula Iubirii”, a adăugat Răzvan Simion.

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Văzând că discursul colegului său se lungește, Dani Oțil a intervenit prompt, cu umorul său caracteristic, pentru a readuce momentul pe făgașul normal: „Să mai dăm premiul, Răzvan…”, a punctat acesta, încheind momentul în aplauzele publicului.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Răzvan Simion la Gala Premiilor TV Mania 2026

Foto: Dan Borzan

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