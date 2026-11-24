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Astăzi trăiește în Italia și gestionează afacerile familiei alături de soțul său, Prințul Marco, însă parcursul Biancăi Ghiurcă nu a fost întotdeauna lipsit de obstacole. Tânăra a vorbit deschis despre adolescența sa din Bacău, mărturisind că a rămas cu doar nouă clase după ce a fost exmatriculată din liceu, un episod care i-a schimbat radical destinul.

Episodul care i-a schimbat viața Biancăi Ghiurcă

Cunoscută publicului larg datorită participării la Insula Iubirii și prezenței din mediul online, Bianca Ghiurcă are în spate o poveste de viață diferită față de imaginea pe care o afișează în prezent. Originară din Bacău, aceasta a crescut în România alături de rude, în timp ce părinții ei erau stabiliți în Italia încă din anul 2000.

Deși astăzi se bucură de stabilitate financiară, perioada adolescenței a venit cu provocări pentru soția lui Marco Dăscăliuc. În cadrul castingului pentru sezonul din 2025 al emisiunii Insula Iubirii, aceasta a dezvăluit fără ocolișuri că studiile sale s-au încheiat prematur, în clasa a X-a, din cauza unor probleme de comportament.

„Mă numesc Bianca, am 26 de ani, sunt din Bacău. Acum 11 ani m-am mutat în Italia, unde am lucrat ca ospătăriță. Părinții mei stau în Italia, sunt acolo din 2000. Eu am crescut cu unchii mei, numai că am făcut câteva boacăne la școală, cum se zice, și a trebuit să vină să mă ia, să mă duc”, a povestit Bianca Ghiurcă.

Exmatricularea a determinat-o să lase Bacăul în urmă și să plece în Peninsulă, unde urma să o ia de la zero.

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Bianca Ghiurcă, de la ospătăriță la viață de „prințesă”

Odată ajunsă în Italia, Bianca Ghiurcă s-a angajat ca ospătăriță, decizie care avea să îi aducă nu doar independență, ci și întâlnirea cu bărbatul care i-a devenit partener de viață. Într-un local din Peninsulă l-a cunoscut pe Marco Dăscăliuc, supranumit Prințul Marco, alături de care formează un cuplu de aproape zece ani.

Relația lor s-a consolidat atât pe plan personal, cât și profesional, cei doi construind împreună un business în domeniul HoReCa.

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Deși în spațiul public imaginea afacerilor este adesea asociată cu soțul ei, Bianca Ghiurcă a subliniat că implicarea sa este esențială. Potrivit declarațiilor făcute chiar de ea în cadrul emisiunii la care a participat, atât afacerile din industria ospitalității, cât și locuința familiei din Italia sunt înregistrate pe numele ei, confirmând rolul central pe care îl are în administrarea patrimoniului construit împreună.

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Sursă foto: Facebook, Instagram

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