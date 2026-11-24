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Valentin a declarat la Casa iubirii, sezonul 5, că Angello nu este potrivit pentru Daniela, stârnind controverse. Anca a criticat curiozitatea excesivă a lui Valentin.

Valentin a spus că Angello nu este potrivit pentru Daniela

Valentin și-a exprimat îndoielile legate de compatibilitatea dintre Daniela și Angello, iar declarațiile sale au iscat controverse la Casa iubirii, sezonul 5. În ediția de miercuri, moderatoarea Andreea Mantea l-a întrebat pe Valentin dacă noul concurent este potrivit pentru fosta sa iubită. Răspunsul său tranșant a atras imediat atenția celorlalți participanți, în special a Ancăi, care nu a ezitat să-și arate nemulțumirea.

„Nu cred și ea crede tot asta”, a spus Valentin, făcând referire la faptul că, în opinia sa, Daniela ar împărtăși aceeași părere. De altfel, el și-a motivat opinia explicând că Angello nu pare să întrunească trăsăturile pe care Daniela le caută la un partener. „Nu văd neapărat chestiile pe care ea le-a verbalizat că le caută. Consider că a fost puțin șmecheraș”, a declarat acesta în cadrul emisiunii de la Kanal D România.

Daniela, însă, a avut o altă perspectivă. Ea a ținut să sublinieze că Angello i se pare natural și că nu împărtășește părerile fostului său iubit. „Nu cred, mie mi se pare foarte natural”, a spus Daniela, clarificându-și poziția.

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Anca a intervenit în conflict

Tensiunea dintre cei doi a crescut în momentul în care Valentin a întrebat-o pe Daniela dacă Angello este, într-adevăr, genul ei. Răspunsul Danielei a fost tranșant: „De ce te interesează?”. Replica aceasta a venit în contextul în care fostul partener părea să își dorească confirmarea propriilor presupuneri: „Să văd dacă am avut dreptate sau nu”, a explicat el. Daniela, însă, i-a răspuns scurt și hotărât: „O să vezi pe viitor”.

În această atmosferă tensionată, Anca și-a exprimat dezaprobarea față de interesul lui Valentin pentru relația Danielei cu Angello. „Păi n-am înțeles de ce-l interesează pe Valentin dacă e Angello genul Danielei sau nu”, a spus ea, vizibil deranjată de discuția iscată. La rândul său, Valentin a încercat să explice că răspundea doar întrebărilor adresate de Andreea Mantea.

În ceea ce o privește pe Daniela, aceasta a recunoscut că, deocamdată, apreciază doar aspectul fizic al lui Angello. „Da, am zis că e un bărbat frumos, doar că acum nu-l cunosc ca să spun mai multe”, a mărturisit ea. Declarația a fost una care nu a făcut decât să adauge și mai mult mister asupra evoluției relației dintre cei doi. Rămâne de văzut dacă Daniela și Angello vor forma un cuplu în cadrul emisiunii Casa iubirii.

Foto: Capturi YouTube

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