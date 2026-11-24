Valentin a spus că Angello nu este potrivit pentru Daniela
Valentin și-a exprimat îndoielile legate de compatibilitatea dintre Daniela și Angello, iar declarațiile sale au iscat controverse la Casa iubirii, sezonul 5. În ediția de miercuri, moderatoarea Andreea Mantea l-a întrebat pe Valentin dacă noul concurent este potrivit pentru fosta sa iubită. Răspunsul său tranșant a atras imediat atenția celorlalți participanți, în special a Ancăi, care nu a ezitat să-și arate nemulțumirea.
„Nu cred și ea crede tot asta”, a spus Valentin, făcând referire la faptul că, în opinia sa, Daniela ar împărtăși aceeași părere. De altfel, el și-a motivat opinia explicând că Angello nu pare să întrunească trăsăturile pe care Daniela le caută la un partener. „Nu văd neapărat chestiile pe care ea le-a verbalizat că le caută. Consider că a fost puțin șmecheraș”, a declarat acesta în cadrul emisiunii de la Kanal D România.
Daniela, însă, a avut o altă perspectivă. Ea a ținut să sublinieze că Angello i se pare natural și că nu împărtășește părerile fostului său iubit. „Nu cred, mie mi se pare foarte natural”, a spus Daniela, clarificându-și poziția.
Tensiunea dintre cei doi a crescut în momentul în care Valentin a întrebat-o pe Daniela dacă Angello este, într-adevăr, genul ei. Răspunsul Danielei a fost tranșant: „De ce te interesează?”. Replica aceasta a venit în contextul în care fostul partener părea să își dorească confirmarea propriilor presupuneri: „Să văd dacă am avut dreptate sau nu”, a explicat el. Daniela, însă, i-a răspuns scurt și hotărât: „O să vezi pe viitor”.
În această atmosferă tensionată, Anca și-a exprimat dezaprobarea față de interesul lui Valentin pentru relația Danielei cu Angello. „Păi n-am înțeles de ce-l interesează pe Valentin dacă e Angello genul Danielei sau nu”, a spus ea, vizibil deranjată de discuția iscată. La rândul său, Valentin a încercat să explice că răspundea doar întrebărilor adresate de Andreea Mantea.
În ceea ce o privește pe Daniela, aceasta a recunoscut că, deocamdată, apreciază doar aspectul fizic al lui Angello. „Da, am zis că e un bărbat frumos, doar că acum nu-l cunosc ca să spun mai multe”, a mărturisit ea. Declarația a fost una care nu a făcut decât să adauge și mai mult mister asupra evoluției relației dintre cei doi. Rămâne de văzut dacă Daniela și Angello vor forma un cuplu în cadrul emisiunii Casa iubirii.