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Gala Premiilor TVmania a ajuns la ediția cu numărul 25. Singurele trofee de televiziune din România stabilite exclusiv de public își vor afla câștigătorii miercuri, 25 noiembrie, la Hotel Sheraton din București. Gazda serii va fi Eda Marcus, prezentatoarea știrilor sportive de la TVR.

Premiile TVmania 2026

Votul s-a desfășurat între 26 octombrie și 15 noiembrie. În această perioadă, cititorii revistei au ales favoriții din 11 categorii: zece stabilite de redacția TVmania.ro și una propusă chiar de public, „Cea mai sexy vedetă TV”. În total, 60 de producții, vedete și emisiuni au intrat în cursă.

Lista completă a nominalizărilor pe categorii:

Cea mai bună emisiune de știri:

• Observator (Antena 1)

• Știrile Kanal D (Kanal D)

• Știrile Pro TV (Pro TV)

• Telejurnal (TVR 1)

• Focus 18 (Prima TV)

Cel mai bun show culinar:

• Chefi la cuțite (Antena 1)

• MasterChef (Pro TV)

• Hello Chef (Antena 1)

• Meniu de vedetă (Antena Stars)

• Se poate și la grătar, cu Prăjiturela (TVPaprika)

Cea mai bună emisiune de divertisment de zi:

• Vorbește lumea (Pro TV)

• SuperNeatza cu Răzvan și Dani (Antena 1)

• Exclusiv VIP (Prima TV)

• Furnicuțele (Antena 1)

• Follow us! (Kanal D)

• Acces direct (Antena Stars)

Cea mai bună emisiune-concurs:

• Ce spun românii (Pro TV)

• Jocul cuvintelor cu Dan Negru (Kanal D)

• Batem palma? (Pro TV)

• 50/50 (Prima TV)

Cel mai bun serial românesc:

• Trafic (Pro TV)

• Ana, mi-ai fost scrisă în ADN (Antena 1)

• Las Fierbinți (Pro TV)

• Destine cu parfum de lavandă (Antena 1)

• Fără urmă (Pro TV)

• Tătuțuʼ (Pro TV)

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Cel mai bun reality-show matrimonial:

• Insula iubirii (Antena 1)

• Mireasa (Antena 1)

• Casa iubirii (Kanal D)

• Burlacii: Foc în paradis (Acasă)

Cel mai bun reality-show cu celebrități:

• Asia Express (Antena 1)

• Power Couple (Antena 1)

• Survivor România (Antena 1)

• Desafio (Pro TV)

• Poftiți pe la noi! Poftiți la întrecere (Antena 1)

Cel mai bun talent-show:

• Vocea României (Pro TV)

• Românii au talent (Pro TV)

• Vedeta familiei (TVR 1)

Cel mai popular podcast cu vedete TV:

• Da Bravo! By Mihai Bobonete

• Acasă la Măruță

• Vreau să știu, cu Cătălin Oprișan

• Lucruri simple, cu Horia Brenciu

• Gând la gând, cu Teo

• Podcast by Gabriela Cristea

• Doctor Mihail, cu Mihail Pautov

Lansarea românească a anului pe platformele de streaming:

• Cei trimiși (VOYO)

• Insula iubirii – Parodia (AntenaPlay)

• Eroi români (VOYO)

• Simona, povestea unui vis (VOYO)

• Fierți pe Mondial (AntenaPlay)

• Cu gura plină, în Asia Express (AntenaPlay)

• Fugiți de acasă (VOYO)

Cea mai sexy vedetă TV:

• Marius Pancu (Antena 1)

• Iulia Pârlea (Pro TV)

• Aris Eram (Antena 1)

• Ramona Olaru (Antena 1)

• Richard Abou Zaki (Antena 1)

• Adelina Pestrițu (Acasă)

• Gina Pistol (Pro TV)

• Smiley (Pro TV)

În cadrul evenimentului va cânta Aura Șova, câștigătoarea sezonului 2024 de la „Vocea României”.

Partenerii galei din acest an sunt BYD, Kyphie, Viasat Nature, TVPaprika, Brutangerie, Bilbor și Sanador.

Foto: TVmania.ro

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