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Leonard Miron (57 ani) a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa: diagnosticul de cancer pancreatic primit în 2018. Acesta a dezvăluit de curând cum a descoperit afecțiunea, motivul pentru care a ales o alternativă experimentală în locul chimioterapiei și rolul esențial pe care l-a avut terapia psihologică în procesul de vindecare.

Leonard Miron, despre lupta cu cancerul pancreatic

Departe de lumina reflectoarelor din România, viața lui Leonard Miron s-a schimbat radical în urmă cu câțiva ani, atunci când un simplu set de analize de rutină i-a adus o veste tulburătoare. La ani distanță de la acel moment critic, fostul om de televiziune privește în urmă cu detașare și recunoștință, împărtășind lecțiile pe care le-a învățat din confruntarea cu boala.

Totul a început în anul 2018, pe vremea când Leonard Miron activa pe un vas de croazieră, într-un context profesional extrem de solicitant. Stresul acumulat, programul haotic și schimbările fizice neașteptate l-au determinat să ceară sfatul medicilor imediat ce a intrat în concediu.

„Eu lucram pe un vas de croazieră. În 2018 a fost o situație absolut oribilă cu nivelul apelor din Europa. Eu lucram pe Dunăre și pe Rin. Foarte complicat din punct de vedere operațional, trebuia să schimb vase, hoteluri și mâncam o dată pe zi. M-am îngrășat îngrozitor de mult și am zis că e ceva în neregulă. Când m-am întors în prima vacanță m-am dus să fac analizele și au găsit tumoarea la pancreas”, a povestit Leonard Miron în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

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Sprijinul partenerului său, Miguel, și importanța echilibrului emoțional

Primirea diagnosticului a reprezentat un șoc major, iar prima reacție a fostului prezentator a fost să își protejeze partenerul de viață, Miguel, păstrând tăcerea. În cele din urmă, sprijinul celor apropiați s-a dovedit a fi decisiv nu prin compătimire, ci printr-o abordare pragmatică și constructivă.

„Pentru mine a fost un șoc, nu am vrut să-i spun lui Miguel nimic. Întâi am vorbit cu o prietenă foarte bună, care era și vecină. Până la urmă i-am spus lui Miguel. A fost o chestie, un ajutor, ca susținere, nu: «vai, săracul de tine». El și cu prietena asta au venit cu o idee senzațională care cred că mi-a salvat viața: înainte de a lucra cu pancreasul, hai să lucrăm cu mintea”, a mărturisit Leonard Miron.

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Leonard Miron refuzat chimioterapia în favoarea unui tratament experimental

În ceea ce privește protocolul medical, Leonard Miron a luat o decizie asumată, refuzând chimioterapia clasică din cauza temerilor legate de impactul asupra organismului. El s-a orientat către o procedură inovatoare, disponibilă la nivel mondial în doar trei centre medicale, fiind ajutat și de localizarea tumorii.

„Eu am refuzat chimioterapia, nu am vrut, mi-a fost frică de efecte adverse. Am găsit… sunt trei clinici din lume care fac un tratament, să zicem că este experimental, care este pentru cancerul la pancreas. (…) Am avut, dacă pot să spun așa, norocul să am tumoarea localizată în mijlocul pancreasului, s-a făcut tratamentul experimental care a funcționat. Foarte important a fost suportul psihologic”, a explicat fostul prezentator TV.

Astăzi, la ani buni de la acea încercare, Leonard Miron se bucură de o stare de sănătate bună și privește cu optimism spre viitor. El subliniază că psihoterapia a fost piesa de rezistență care i-a redat încrederea în propriile forțe și în reușita actului medical.

„Am făcut niște ședințe de terapie care m-au ajutat foarte mult, mi-au dat încredere în tratamentul medical. Și uite că au trecut atâția ani și domnul cu litera «C» nu prea și-a mai găsit spațiu în organismul meu și mi-e bine”, a conchis Leonard Miron.

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Sursă foto: Facebook, Captură video

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