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Astăzi se bucură de un stil de viață extravagant în inima Italiei și își expun succesul pe rețelele de socializare, însă parcursul lor nu a fost mereu presărat cu opulență. Înainte de a cuceri publicul la „Insula Iubirii” 2026 și de a-și construi un trai lipsit de griji la Roma, Bianca Ghiurcă și Prințul Marco au trecut printr-o dramă financiară greu de imaginat, ajungând să doarmă sub cerul liber, respinși chiar de propriile familii.

Cum au ajuns pe străzi Prințul Marco și Bianca Ghiurcă

Cuplul format din Bianca Ghiurcă și Prințul Marco a reușit să capteze rapid atenția telespectatorilor la „Insula Iubirii”. Dincolo de testul suprem al fidelității din Thailanda, cei doi au stârnit curiozitatea publicului prin statutul social pe care îl afișează și prin opulența care le definește viața de zi cu zi.

Puțini știu însă că, în spatele imaginilor impecabile din prezent, se ascunde o poveste de supraviețuire și o luptă acerbă cu neajunsurile.

Bianca și Marco formează un cuplu de aproximativ un deceniu. Destinele lor s-au intersectat într-un mod cât se poate de simplu, într-un bar în care frumoasa șatenă lucra la acea vreme. Deși astăzi par desprinși din revistele glossy, la începutul relației lor realitatea era complet diferită: nu aveau bunuri materiale și se întrețineau exclusiv din salariile modeste pe care le câștigau, clădind pas cu pas tot ceea ce dețin în prezent.

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Momentul de cumpănă: dați afară din casă și respinși de familie

Cea mai neagră perioadă din viața celor doi a venit în momentul în care veniturile nu le-au mai permis să acopere costurile de zi cu zi. Incapabili să își mai achite chiria, Bianca Ghiurcă și Prințul Marco au fost evacuați de proprietar, trezindu-se brusc fără un acoperiș deasupra capului.

Situația a fost cu atât mai dramatică cu cât nu au găsit sprijin nici măcar la cei mai apropiați oameni. Din cauza neînțelegerilor familiale, nici părinții Biancăi, nici tatăl lui Marco nu le-au deschis ușa, lăsându-i să se descurce pe cont propriu într-un moment de vulnerabilitate extremă.

Despre acest episod dureros a vorbit chiar Prințul Marco, în cadrul preselecțiilor pentru „Insula Iubirii” din 2025, recunoscând că devotamentul Biancăi a fost singurul său punct de sprijin.

„Viața ne-a pus în niște situații foarte grele, în care ea întotdeauna a stat lângă mine. Nu am mai avut bani să plătim chiria, am ajuns împreună să ne dea afară din casă, să stăm pe stradă. Nu mai aveam unde să mergem. Nu puteam să mergem nici la tatăl meu, nici la părinții ei, pentru că nu eram bine văzut. Cu toate astea, am reușit să ne mutăm împreună într-o altă chirie și să plecăm de la zero”, a declarat Prințul Marco, la preselecțiile de la „Insula Iubirii”.

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Prințul Marco și Bianca Ghiurcă duc o viață de lux în Italia

Experiența traumatizantă de a rămâne pe drumuri nu i-a doborât, ci i-a ambiționat să își rescrie povestea. După ce au reușit să o ia de la capăt, Bianca Ghiurcă și Prințul Marco și-au construit un drum spre succes în Italia.

Astăzi, cei doi sunt stabiliți la Roma, unde administrează afaceri profitabile care le generează venituri considerabile. Anii în care abia reușeau să își plătească o chirie modestă au rămas doar o amintire, iar prezentul le oferă tot confortul la care visau odinioară.

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Sursă foto: Captură video, Facebook

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