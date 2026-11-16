Despărțire neașteptată la Insula Iubirii: Mira și Ian au plecat pe drumuri separate după doar nouă zile. „Nu mai vreau să-l văd în fața ochilor!”

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Aventura din Thailanda s-a încheiat mult mai devreme decât era prevăzut pentru Mira Corbu și Ian. Cei doi au fost chemați în fața lui Radu Vâlcan pentru o confruntare directă, într-un moment în care reproșurile adunate în cuplu nu au mai putut fi ocolite.

Mira a decis să pună punct relației

În ediția de vineri, Mira i-a mărturisit prezentatorului că vrea să pună punct relației: „Îmi doresc să dau lănțișorul jos”. Ea a explicat motivele din spatele acestei hotărâri: „Mi-am dat seama că sunt nefericită. Mi-am dat seama că vreau să rămân singură. Simt că am nevoie să mă regăsesc, să fiu eu singură cu mine. Simt că nu pot să fiu fericită lângă el. Nu consider că omul ăsta mă iubește!”.

A urmat întâlnirea față în față a celor doi parteneri, iar Radu Vâlcan le-a explicat situația: „Faptul că vă aflați aici, din nou, unul lângă celălalt, înainte de ceremonia finală a focului, nu înseamnă decât un singur lucru. Această ceremonie finală a focului, pentru voi, se întâmplă chiar acum! Pentru voi, testul se încheie în această seară”.

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Reacția lui Ian după decizia Mirei

Ian a deschis discuția și a întrebat-o dacă experiența a schimbat ceva pentru ea, moment în care Mira a spus: „Pur și simplu mi-am dat seama ce merit și că nu sunt fericită”. Ian a intervenit: „Într-un timp așa scurt ți-ai dat seama ce meriți?”, iar răspunsul ei a fost: „Știam ce merit, doar că mă mințeam singură”. Întrebată ce își dorește, concurenta a adăugat: „Merit să fiu iubită, respectată, merit să fiu văzută, să primesc afecțiune, să nu vină cineva să-mi spună ce rea sunt și ce om greu de iubit sunt eu. E vorba de mine și de cum mă simt eu!”.

Discuțiile au atins și apropierea de ispite. Mira a susținut că nu a existat un sărut între ea și George, însă partenerul ei nu a crezut-o. La rândul său, Ian a recunoscut că s-a apropiat de Andreea și a invitat-o în cameră, menționând că sărutul dintre ei s-a produs după ce a văzut imaginile cu Mira și George, din nevoia de a avea pe cineva aproape. În plus, pe masă au fost puse lipsa de implicare afectivă și faptul că au amânat mersul la terapie de cuplu.

Mira: „Nu mai vreau să-l văd în fața ochilor!”

Când Radu Vâlcan i-a întrebat cum aleg să părăsească Thailanda, Mira a spus ferm: „Singură!”. Aceasta a completat: „Nu mai vreau să-l văd în fața ochilor!”, adăugând că își dorește liniște: „Vreau să am pace”. Ian a confirmat aceeași direcție: „Același răspuns: separați”, declarând că își dorește să o ia de la capăt și să își pună viața în ordine.

După încheierea ceremoniei, Ian s-a întors în vilă și a vorbit cu ispita Andreea Homescu, căreia i-a spus că o va căuta: „O să fie prima! (…) Sau poate o să mă caute ea”. Andreea a reacționat: „Mi se pare puțin ipocrit”. Întrebat la cine îi stă gândul, Ian a mărturisit: „În momentul ăsta, e mai mult Andreea, decât Mira”. El a precizat că față de fosta parteneră au rămas regrete și dezamăgiri, în timp ce despre ispită a amintit clipele plăcute petrecute împreună. În final, concurentul a menționat o posibilă întoarcere în emisiune: „Cel mai probabil o să vin ca ispită”.

Foto – capturi Youtube

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