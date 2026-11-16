Richard Sterban, fost backing vocal pentru Elvis Presley și membru The Oak Ridge Boys, a murit la 83 de ani

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Lumea muzicii country și gospel este în doliu după dispariția uneia dintre cele mai emblematice figuri ale sale. Richard Sterban, celebrul cântăreț al trupei The Oak Ridge Boys, a încetat din viață la vârsta de 83 de ani, în locuința sa din Hendersonville, Tennessee.

Vestea tristă a fost confirmată de familie și de colegii săi de trupă printr-un comunicat oficial, în care se arată că decesul a survenit sâmbătă, 14 noiembrie, în urma unor complicații respiratorii grave, pe fondul unei lupte îndelungate cu cancerul.

O luptă dusă cu speranță până în ultimele clipe

Problemele de sănătate ale artistului au devenit publice în toamna anului trecut, când Richard Sterban a mărturisit că fusese diagnosticat cu cancer pancreatic. În ciuda severității bolii, muzicianul și-a păstrat optimismul și credința, sperând că tratamentele îi vor permite să revină în fața publicului.

„În luna martie a acestui an, am fost diagnosticat cu cancer pancreatic. Dar sunt îngrijit de cei mai buni medici oncologi din țară și, cu ajutorul Bunului Dumnezeu de sus, cred că voi reuși să trec peste asta. În majoritatea zilelor mă simt foarte bine și sper să mă întorc în turnee peste câteva luni”, scria atunci cântărețul pe site-ul oficial al trupei.

Deși se retrăsese din turnee în mai 2025, Sterban și-a îndeplinit dorința de a mai urca pe scenă. La începutul acestui an, el s-a alăturat colegilor săi pentru un moment emoționant la Grand Ole Opry și a contribuit la albumul „Buried Treasures”, ultima sa apariție publică având loc pe 18 octombrie, la gala Country Music Hall of Fame din Nashville, alături de soția sa, Donna.

Omagii emoționante din partea familiei și a colegilor de breaslă

Dispariția lui Richard Sterban lasă un gol imens în inimile celor care i-au fost alături pe scenă timp de peste cinci decenii, dar și în rândul milioanelor de fani. Membrii trupei The Oak Ridge Boys și-au exprimat durerea printr-un mesaj scurt și profund pe rețelele de socializare.

„Cu inimile îndurerate anunțăm trecerea în neființă a partenerului și fratelui nostru, Richard Sterban”, au transmis colegii săi de formație.

La rândul lor, membrii familiei au mulțumit publicului pentru susținere, găsindu-și alinarea în credința pe care artistul a promovat-o întreaga viață prin muzica sa.

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„Apreciem toată dragostea, sprijinul și rugăciunile voastre. Vă rugăm să ne susțineți în continuare în aceste momente dificile. Ne găsim alinarea știind că acum se află față în față cu Iisus”, a transmis familia Sterban.

Reacțiile din industria muzicală nu au întârziat să apară, iar colegul său Duane Allen a rememorat ultima lor colaborare pe scenă ca pe un moment divin: „Faptul că l-am avut din nou pe Richard alături de noi pe scenă a fost una dintre cele mai mari binecuvântări ale lui Dumnezeu.”

Totodată, Asociația Muzicii Country a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind impactul uriaș al artistului: „Suntem profund întristați să aflăm de trecerea în neființă a lui Richard Sterban de la The Oak Ridge Boys. Gândurile noastre se îndreaptă către familia, prietenii, colegii săi de trupă și către toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit.”

De pe scena lui Elvis Presley, în istoria muzicii country

Născut în New Jersey, Richard Sterban și-a dedicat întreaga viață muzicii. Înainte de a deveni o legendă alături de The Oak Ridge Boys, în 1972, artistul a cântat în cvartete gospel și a avut privilegiul de a fi backing vocal pentru legendarul Elvis Presley la începutul anilor ’70.

Alături de The Oak Ridge Boys, Sterban a scris istorie timp de cinci decenii, vocea sa inconfundabilă de bas fiind elementul central al unor hituri nemuritoare, printre care celebrul „Elvira”, piesă recompensată cu premiul Grammy în 1981 și vândută în peste două milioane de exemplare.

Moartea lui Sterban vine la mai bine de doi ani după ce un alt membru emblematic al grupului, Joe Bonsall, s-a stins din viață în iulie 2024. Richard Sterban lasă în urmă o moștenire muzicală impresionantă, o soție îndurerată și cinci copii.

Foto – Profimedia

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