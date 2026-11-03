Steve Ellis, solistul trupei pop-rock Love Affair care a cucerit generații cu „Everlasting Love”, a murit la 76 de ani

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Industria muzicală britanică este în doliu după trecerea în neființă a lui Steve Ellis, artistul care a cucerit definitiv topurile muzicale ale anilor ’60 cu vocea sa inconfundabilă. Solistul trupei pop-rock Love Affair a încetat din viață la vârsta de 76 de ani, lăsând în urmă o moștenire muzicală memorabilă și unul dintre cele mai populare șlagăre din istoria muzicii pop.

O carieră marcată de un succes fulminant în anii ’60

Vestea tristă a fost confirmată public prin intermediul unui mesaj transmis pe rețelele de socializare, în care a fost detaliat faptul că muzicianul s-a stins din viață „în pace” la data de 30 octombrie, pe fondul unor „complicații cauzate de o boală cronică”.

Născut în Edgware, în nord-vestul Londrei, în anul 1950, Ellis și-a început parcursul muzical încă din adolescență. La doar 15 ani, fascinat de muzica soul și R&B din Statele Unite ale Americii, a înființat formația Soul Survivors. Pasiunea sa pentru scenă a fost alimentată de un concert memorabil al titanului James Brown. Povestind despre acel moment decisiv într-un interviu acordat publicației Express în 2021, artistul își amintea cu entuziasm: „Ne-a lăsat mască, a fost fenomenal. Mi-am spus că așa trebuie să fie un cântăreț, așa că am început să fac gimnastică”.

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Piesa care a scris istorie și despărțirea de formație

La mijlocul anilor ’60, trupa Soul Survivors s-a rebranduit sub numele de Love Affair și a semnat un contract cu casa de discuri Decca. După un prim single care nu a înregistrat succesul scontat, marea lovitură a venit odată cu lansarea piesei Everlasting Love. Înregistrată de Ellis între turele de muncă pe un șantier de construcții, melodia a urcat rapid pe primul loc în topurile din Marea Britanie în 1968, devenind un adevărat fenomen și un element sonor indispensabil la nunți și evenimente festive din întreaga lume.

Succesul trupei a continuat în următorii ani cu alte piese intrate în Top 10, precum Rainbow Valley, A Day Without Love sau Bringing on Back the Good Times. Cu toate acestea, presiunea faimelor și divergențele artistice au dus la ruperea colaborării. Despre momentul despărțirii, artistul declara ulterior: „Trupa își dorea să meargă spre rock progresiv, iar asta nu era pentru mine. Eu am fost întotdeauna un fan al muzicii soul. Principalul motiv pentru care ne-am despărțit au fost însă țipetele fanilor. Nu ne puteam auzi ce cântăam”.

Proiectele solo și prietenia de o viață cu Paul Weller

După plecarea din Love Affair, Steve Ellis și-a continuat drumul artistic prin diverse formule, inclusiv formațiile Ellis și Widowmaker, lansând totodată mai multe albume solo, precum The Last Angry Man (1977) și Basement Days (1983). Revenirea sa spectaculoasă a avut loc în anul 2008 odată cu materialul Best of Days, album ce a marcat începutul unei colaborări strânse și de lungă durată cu Paul Weller. Cei doi au lucrat împreună pentru mai multe albume și piese, ultimul său material discografic, Baby Faced Assassin, fiind lansat recent, în luna septembrie.

Moartea sa a stârnit un val de emoție în rândul colegilor de breaslă și al fanilor. Printre cei care i-au adus un ultim omagiu public s-a numărat și Paul Weller, care a transmis un mesaj plin de căldură pe rețelele de socializare: „Dumnezeu să te binecuvânteze, Stevie, drum lin, cu siguranță cu o dragoste veșnică”.

Foto – Getty

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