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Doliu în lumea muzicii. Piero, celebrul cantautor argentinian, a murit la 81 de ani

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.  Actualizat 08.10.2026, 15:15
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Piero, cantautorul argentinian a cărui muzică plină de căldură și al cărui glas inconfundabil au marcat generații întregi de ascultători din întreaga lume hispanică, s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani. Decesul îndrăgitului artist a fost confirmat prin intermediul rețelelor sale oficiale de comunicare, stârnind un val profund de regret în rândul fanilor din America Latină și Europa.

O pierdere uriașă pentru lumea muzicală

Vestea trecerii în neființă a interpretului a fost transmisă printr-un mesaj plin de emoție distribuit pe canalele sale oficiale. Reprezentanții artistului au ținut să sublinieze moștenirea valoroasă pe care acesta o lasă în urmă: „Cu profundă durere anunțăm trecerea în neființă a iubitului nostru Piero, la vârsta de 81 de ani. Vocea sa, cântecele sale și mesajul său de pace rămân cu noi pentru totdeauna. Lumina lui va continua să strălucească în fiecare colț în care ajunge muzica sa”.

Piesa care a devenit un imn al generațiilor

Născut Piero Antonio Franco De Benedictis în localitatea italiană Gallipoli, artistul s-a mutat de tânăr în Argentina, unde și-a lansat cariera muzicală. El a cunoscut succesul internațional odată cu lansarea albumului de debut Mi Viejo. Piesa emblematică ce dădea titlul albumului, compusă împreună cu José Tcherkaski, s-a transformat rapid într-un adevărat imn dedicat părinților de pretutindeni. Versurile sale pline de sensibilitate, în care cânta despre tatăl său — „Bătrâne, dragul meu bătrân; acum mergi încet; ca și cum ai ierta vântul; sunt sângele tău, bătrâne; sunt tăcerea ta, sunt timpul tău” —, se fredonează și astăzi la festivități și aniversări din întreaga Americă Latină.

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Succesul uriaș al acestei piese l-a transformat pe Piero într-una dintre cele mai importante voci ale tradiției de cantautor din spațiul latino-american. Însoțit de fiecare dată de chitară, el a alternat piese romantice despre dragostea la prima vedere, precum Llegando, Llegaste, cu melodii încărcate de un puternic comentariu social și politic, cum a fost Pedro Nadie. Refugiase temporar în Spania și Columbia în anii ’70 din cauza regimului militar din Argentina, el a revenit în țara sa natală în 1981, continuând să își exprime deschis convingerile prin intermediul muzicii.

Recunoaștere internațională până în ultimele momente

Activitatea sa muzicală nu s-a oprit niciodată, Piero continuând să susțină turnee și concerte de-a lungul întregii sale vieți. În anul 2016, contribuția sa excepțională la cultură a fost recunoscută oficial prin acordarea unui premiu pentru întreaga carieră din partea Latin Recording Academy. Impactul operei sale s-a menținut viu și în anii recenți, piesele sale fiind incluse inclusiv pe coloana sonoră a unei prezentări de modă a casei Yves Saint Laurent, confirmând statutul său de artist atemporal.

Foto – Getty

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