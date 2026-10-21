Cântărețul, compozitorul și pianistul Benito di Paula, legenda stilului samba la pian, a murit la 84 de ani

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Cântărețul, compozitorul și pianistul brazilian Benito di Paula a murit la São Paulo la vârsta de 84 de ani, în urma unei lupte cu cancerul. Recunoscut drept unul dintre cei mai bine vânduți artiști din istoria Braziliei, cu peste 50 de milioane de discuri comercializate la nivel mondial, muzicianul a rămas în memoria colectivă prin stilul său inconfundabil care a îmbinat ritmurile tradiționale de samba cu eleganța clapei de pian.

De la sărăcie la gloria muzicii braziliene

Născut sub numele de Uday Vellozo în localitatea Nova Friburgo, artistul provenea dintr-o familie numeroasă de origine romă, având 12 frați. Influențat de tatăl său, care era un muzician amator și lider al unui grup de Carnaval, tânărul Uday a învățat încă din adolescență să stăpânească mai multe instrumente. Carierul său a luat avânt la jumătatea anilor ’50, când a început să cânte în restaurante și baruri de noapte, ocazie cu care și-a adoptat numele de scenă Benito di Paula.

Stabilit ulterior la São Paulo, el a devenit un adevărat simbol al mișcării samba paulista. De-a lungul deceniilor de activitate, Benito di Paula a dominat topurile radiofonice și a lansat peste 35 de albume, devenind un nume de referință nu doar în Brazilia, ci și pe plan internațional. Piesa sa de succes „Charlie Brown”, inspirată din benzile desenate americane, a devenit un hit mondial reluat de numeroși artiști străini.

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Un inovator care și-a apărat mereu stilul autentic

Anii ’70 au marcat consacrarea definitivă a artistului pe marile scene. Piesa „Retalhos de Cetim”, lansată în 1973, s-a vândut în peste 150.000 de exemplare și a devenit un adevărat fenomen cultural. În ciuda succesului uriaș la public, o parte din critica muzicală a încercat să-i eticheteze fuziunea dintre samba, pian romantic și elemente de jazz drept „samba-joia”, un termen folosit inițial cu o notă pejorativă. Cu toate acestea, artistul a respins ferm aceste încadrări de-a lungul întregii sale vieți, susținând cu mândrie că creația sa este pur și simplu samba în cea mai curată formă a sa.

Popularitatea sa a fost atât de mare încât, în anul 1976, Benito di Paula a câștigat prestigiosul Premiu al Presei pentru cel mai bun cântăreț, devansând nume uriașe ale muzicii braziliene precum Roberto Carlos sau Chico Buarque.

Muzica transmisă din generație în generație

Pe lângă activitatea sa pe scenă și în studiourile de înregistrare, muzicianul s-a implicat activ și în cauze sociale. În 1985, prin intermediul albumului Nação, Benito di Paula a adus în atenția publică drepturile popoarelor indigene și a sărbătorit revenirea Braziliei la democrație. De asemenea, a scris colecții de povestiri scurte și a colaborat de-a lungul timpului cu legende ale culturii latino-americane.

În ultimii ani de viață, artistul a continuat să creeze alături de fiul său, Rodrigo, menținând o legătură strânsă cu publicul său chiar și în perioada pandemiei, prin intermediul concertelor transmise online. Moștenirea sa muzicală va continua să trăiască prin generațiile de artiști care i-au preluat piesele și prin milioanele de ascultători pentru care ritmurile sale au marcat istoricul muzicii braziliene.

Foto – Profimedia

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