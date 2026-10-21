Nicola, dezvăluiri despre viața personală, după divorțul de Mihai Alexandru. „Nu mai colaborez cu fostul soț. Fiecare are viața lui!” De ce nu și-a refăcut viața amoroasă

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Nicola rămâne una dintre cele mai îndrăgite și apreciate voci din industria muzicală din România. De-a lungul anilor, artista a preferat să fie discretă în privința vieții private, însă recent a vorbit deschis despre motivele pentru care nu s-a recăsătorit după divorțul de compozitorul Mihai Alexandru.

Cei doi au fost căsătoriți între anii 1990 și 2007 și au împreună doi copii, iar despărțirea lor de acum aproape două decenii a surprins pe toată lumea.

Păstrează legătura cu fostul soț doar pentru copii

Deși pe plan profesional drumurile lor s-au separat definitiv, pe plan personal cei doi foști soți păstrează o comunicare civilizată, limitată strict la aspectele care îi privesc pe cei doi copii ai lor, Maria și Jonathan. Nicola a explicat că fiecare și-a văzut de propriul drum și că nu există resentimente între ei.

„Nu mai colaborez cu fostul soț, nu că am avea ceva unul cu celălalt, vorbim. Dar vorbim numai despre copii, și doar atunci când este cazul. Fiecare are viața lui” – a declarat artista pentru cancan.ro.

Artista a oferit detalii și despre parcursul copiilor lor, menționând că ambii moștenesc talentul artistic al familiei. În timp ce Maria excelează pe partea muzicală, Jonathan a urmat o cale complexă, fiind pasionat de actorie și compoziție. Deși deține o voce remarcabilă, tânărul preferă să lucreze în culise, decizie pe care mama sa a învățat să o respecte

„Noi avem doi copii, dar și eu, şi el mai avem câte unul, aşadar fiecare are câte trei copii. Maria și Jonathan sunt ai noștri. Maria este foarte bună la muzică, iar Jonathan este și actor, și compozitor, vrea să meargă pe partea de compoziții. Avem discuții cu el, pentru că are o voce excepțională, a făcut canto clasic și noi îi spunem că trebuie să fie în față, dar nu ne înţelegem cu el, vrea să fie în spatele scenei.

E foarte bun în ceea ce face, însă până la urmă lăsăm lucrurile să se așeze, pentru că nici mie nu-mi plăcea să mi spună părinții ce să fac. Și eu îmi doream să fac altceva. E foarte încăpățânat, fiind Scorpion. Și e mai bine să îl lăsăm în pace, să se așeze el singur pe drumul lui” – a mai spus artista.

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Regula strictă în dragoste și refuzul compromisurilor

Întrebată direct despre motivul pentru care a rămas singură pe plan sentimental după destrămarea mariajului cu Mihai Alexandru, cântăreața a oferit un răspuns scurt și ferm. Nicola nu este dispusă să facă vreun compromis în dragoste și acceptă să intre într-o nouă relație doar dacă va întâlni persoana potrivită: „Răspunsul e simplu: nu e my soulmate, nu mă interesează.”

Reacție dură la adresa criticilor din mediul online

Pe lângă aspectele legate de familie și viața amorosă, îndrăgita artistă a taxat dur valul de ură și judecățile din mediul online. Nicola s-a arătat deranjată de standardele duble la care sunt supuse femeile în societate, subliniind că atacurile cele mai dure vin de multe ori chiar din partea altor femei. Cu toate acestea, cântăreața a mărturisit că alegerea ei este să ignore comentariile răutăcioase și să își trăiască viața așa cum își dorește.

„Există un milion de prejudecăți de care m-am lovit, aici. Și, mai nou, s-a umplut internetul de hate, frustrări și alte sentimente d-astea ‘drăguțe’. Români împotriva românilor. Nu prea înțeleg asta. Ori de câte ori mă îmbrac în roz…eteee, pentru că îmi place, pot și vreau.

Sau altă nebunie: trebuie să fii piele și os, dar când apare JLo cu posteriorul ei generos, e cool. Unele își bagă silicoane în fese, altele că de ce au fundul mare. Zii tu, cine să le înțeleagă. Și ce crezi, tot de la femeie vine hate-ul. Dar eu îmi văd de ale mele, că e cel mai bine.”

Foto – Facebook

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