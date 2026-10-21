Oana Roman, uimită de reacția tatălui său după ce a văzut-o că a slăbit 20 kg. „Tata, care știi că e obsedat cu silueta, că el e perfect așa…” Ce i-a spus Petre Roman

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Oana Roman trece printr-o transformare fizică de-a dreptul spectaculoasă. După ce a reușit să dea jos aproape 20 de kilograme, vedeta arată de senzație și radiază de încredere. Schimbarea sa a fost pusă în valoare recent, când a defilat ca manechin pe podiumul de modă în cadrul a două evenimente de anvergură, unul organizat de Alin Gălățescu și celălalt în cadrul galei Andreei Marin de la Palatul Parlamentului.

Apariția ei a atras toate privirile, iar silueta din prezent aduce aminte de anii tinereții. întrebată despre această schimbare radicală, vedeta a mărturisit că arată din nou ca în perioada în care avea 30 de ani.

Dieta personalizată urmată sub stricta supraveghere a medicului

Spre deosebire de soluțiile rapide sau dietele drastice promovate pe rețelele de socializare, Oana Roman a urmat un parcurs riguros și responsabil pentru a scăpa de kilogramele în plus. Ea nu a fost singura din familie care a luat această decizie, ci a parcurs tot procesul alături de fiica ei, care a reușit la rândul său să slăbească aproximativ 14 kilograme. Vedeta a explicat că succesul se datorează unui plan alimentar configurat special de specialiști în urma analizelor de laborator.

Citeşte şi: Florin Ristei și iubita lui, Andreea Ramona, în ipostaze tandre în mediul online. Cum au fost fotografiați cei doi

Citeşte şi: Vlăduța Lupău, cu fiul cel mare la urgențe: „Nu mai putea respira. Am tras o sperietură grozavă”

Citeşte şi: Alina Pușcău a reacționat la mesajul pe care i l-a transmis Dan Alexa: „Te iubesc”

„Am fost la doctor, am făcut analizele și ne-a recomandat un plan întreg care trebuie urmat. Am explicat în mai multe rânduri că nu este, așa, peste noapte, totul. Și apoi, în primul rând, e important mersul la medic și să respecți toate indicațiile pe care ți le dă” – a explicat Oana Roman, într-un interviu pentru viva.ro.

Procesul nu a fost deloc ușor, însă determinarea celor două a dat roade, iar lupta pentru o viață sănătoasă continuă și în prezent.

„Am dat jos aproape 20 de kilograme, iar fiica mea vreo 14. Ne ținem în continuare. Nu ne lăsăm. E complicat. Nu e simplu deloc, dar uite că am reușit să o facem și pe asta.”

Reacția lui Petre Roman când și-a văzut fiica atât de slabă

Transformarea Oanei Roman nu a rămas neobservată nici în familie, stârnind reacții chiar și din partea tatălui său, Petre Roman. Cunoscut pentru stilul său de viață activ și pentru atenția deosebită pe care o acordă propriei condiții fizice, fostul premier al României a rămas surprins când a văzut cât de mult a slăbit fiica sa. Aflat în vizită la ea, acesta i-a făcut o remarcă directă de la intrare, ceea ce a dus la un dialog savuros între cei doi.

„Ieri a venit la mine să mai vorbim… Tata, care știi că e obsedat cu silueta, că el e perfect așa… Și cum a intrat pe ușă mi-a spus: ‘Ești foarte slabă!’ Și zic: ‘Asta e ceva rău sau e de bine? Că nu înțeleg’. ‘Nu, nu, nu. Ești foarte slabă. Este de bine’, a spus el. ‘Sunt prea slabă?’, l-am întrebat eu. ‘Încă nu, dar ai grijă’, mi-a spus tata. Și i-am spus că vreau să mai slăbesc cinci kilograme și mă opresc.”

Deși tatăl ei i-a recomandat să fie atentă și să nu exagereze, Oana Roman își păstrează obiectivul clar stabilit: își dorește să mai scape de încă cinci kilograme înainte de a intra în faza de menținere.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News