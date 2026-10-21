Florin Ristei și iubita lui, Andreea Ramona, în ipostaze tandre în mediul online. Cum au fost fotografiați cei doi

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Florin Ristei și iubita lui, antrenoarea de fitness Andreea Ramona, devin treptat din ce în ce mai deschiși cu relația lor în mediul online. Recent, artistul a publicat mai multe fotografii în care el și partenera lui sunt surprinși în ipostaze tandre.

Florin Ristei și iubita lui, în ipostaze tandre în mediul online

Florin Ristei și Andreea Ramona au fost prezenți recent la un eveniment unde au fost fotografiați în ipostaze tandre, iar Florin a decis să împărtășească acele imagini pe rețelele sociale. Artistul a ales să atașeze pe fundal una dintre melodiile sale, „Beluga”, ale cărei versuri par inspirate chiar din povestea lor de iubire. „Dar tu emani în jurul tău acel ceva și jur că / Jur că…/ Îmi dă de furcă / Părul ăla al tău care se tot încurcă / Vocea ta mă-mbată, sângele la cap mi-l urcă / Și mintea mi-o inundă”, sunt câteva dintre versurile piesei.

Deși se afișează mai des împreună în mediul online, Florin și Andreea rămân discreți. Până acum, niciunul nu a vorbit public despre relația lor. Totuși, într-un episod din podcastul „Sold out media”, Florin Ristei a recunoscut că a renunțat la anumite gesturi care ar fi putut să creeze tensiuni în cuplu. „Nu mai dau, nu dau, n-am voie, nu dau follow”, a declarat el, referindu-se la a urmări femei pe platformele sociale.

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Ce relație are Florin Ristei cu fiul iubitei lui

Recent, Florin și iubita lui au împărtășit un moment emoționant alături de fiul ei, întărind ideea unei conexiuni puternice. Artistul și-a asumat relația nu doar cu Andreea, ci și cu băiețelul ei, oferind un exemplu frumos de implicare.

Deși obișnuia să fie foarte rezervat în ceea ce privește viața personală, Florin Ristei a început să împărtășească mai des momente din cotidianul său, iar fanii sunt încântați să îl vadă fericit. Zilele trecute, cei trei au fost surprinși la un meci de fotbal pe Arena Națională, unde au susținut echipa României în partida contra Suediei. Îmbrăcați în tricouri în culorile naționale, Florin, Andreea și băiețelul ei au arătat ca o adevărată familie, iar imaginile publicate pe rețelele sociale vorbesc de la sine despre legătura specială dintre ei.

Foto: Instagram / Fotograf George Radu

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