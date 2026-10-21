Lidia Buble și Horațiu Nicolau s-ar fi despărțit. Ce a spus artista când a fost întrebată de afacerist: „Sper să mă înțelegeți”

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Lidia Buble și omul de afaceri Horațiu Nicolau s-ar fi despărțit după aproape patru ani de relație. Deși artista a refuzat să comenteze zvonurile separării, mesajele transmise recent în mediul online sugerează o despărțire dureroasă.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau s-ar fi despărțit

Lidia Buble, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, trece printr-o perioadă delicată din punct de vedere personal. Potrivit informațiilor obținute de Cancan, relația sa cu omul de afaceri Horațiu Nicolau, în vârstă de 65 de ani, s-a încheiat. Detaliile despărțirii rămân neclare, întrucât niciunul dintre cei doi nu a dorit să comenteze public acest subiect.

Pentru o lungă perioadă, povestea lor de dragoste s-a derulat departe de ochii curioșilor. Totuși, în ultimele săptămâni, semnele unei posibile despărțiri au început să iasă la iveală. Pe 27 septembrie, cântăreța a fost văzută la un centru comercial, însoțită de un bărbat care părea a fi doar un prieten.

Cei doi păreau relaxați, râzând împreună cu personalul magazinului, dar acest moment obișnuit de shopping a ridicat unele întrebări despre situația sentimentală a artistei.

Ulterior, la începutul lunii octombrie, Lidia Buble a fost surprinsă din nou la cumpărături, de această dată purtând un tricou cu un mesaj sugestiv: „I like making bad decisions. Sorry, mama”. Deși ar putea fi o simplă coincidență, mesajul a atras atenția, mai ales în contextul ultimelor evenimente din viața ei.

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Ce a spus artista despre despărțirea de Horațiu Nicolau

Pe contul său de Instagram, artista cu peste 1,4 milioane de urmăritori a postat două mesaje care au dat de gândit admiratorilor săi. Într-unul dintre ele scrie: „Do whatever the f*ck you want. Just don`t hurt people” („Fă ce vrei, dar nu răni pe nimeni”), o frază care pare să reflecte o notă de tristețe și introspecție.

Un alt story a fost acompaniat de melodia „Love is a Losing Game” a regretatei Amy Winehouse, ale cărei versuri vorbesc despre suferința provocată de o relație eșuată.

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Întrebată de jurnaliștii Cancan despre aceste evenimente și despre despărțirea de Horațiu Nicolau, Lidia Buble a fost rezervată: „Nu-mi place să vorbesc despre viața mea personală. Sper să mă înțelegeți”.

Răspunsul său, deși discret, nu a infirmat vestea rupturii, lăsând fanii să tragă propriile concluzii.

Relația dintre Lidia Buble, în vârstă de 33 de ani, și milionarul Horațiu Nicolau a fost întotdeauna una discretă, departe de luminile reflectoarelor. Din păcate, însă, se pare că povestea lor nu a avut un final fericit. În același timp, artista se confruntă și cu un proces pe care îl are cu fostul său partener, Răzvan Simion, legat de sume de bani provenite dintr-o colaborare anterioară.

Sursă foto: Instagram

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