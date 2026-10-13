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Cornel și Bianca Păsat s-au despărțit din nou. Dansatoarea își caută chirie: „Nu sunt de acord cu plecarea ei de acasă”

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.  Actualizat 13.10.2026, 11:14
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Cornel și Bianca Păsat se confruntă din nou cu momente tensionate în căsnicia lor. n timp ce Bianca pare decisă să-și ia viața în propriile mâini și își caută o chirie, Cornel își exprimă public dezacordul față de plecarea soției sale.

Cornel și Bianca Păsat s-au despărțit din nou

După ce a anunțat pe rețelele sociale că este în căutarea unei chirii aproape de actuala sa locuință, Bianca Păsat a atras atenția presei și a fanilor cu această decizie neașteptată.

bianca pasat cu cornelIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Contactată de Spynews, aceasta a fost rezervată în declarații: „Nimic nou! Nu vreau să comentez nimic în această direcție, nu vreau… Nu s-a schimbat nimic!”.

Totuși, gestul său vorbește de la sine, lăsând loc de speculații cu privire la o nouă ruptură în cuplu.

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Cornel Păsat nu știa de planurile soției sale

Pe de altă parte, Cornel Păsat a recunoscut că nu știa de planurile soției sale până când aceasta nu le-a făcut publice. Coregraful și-a exprimat dezamăgirea subliniind că, în ciuda neînțelegerilor, nu își dorește destrămarea familiei.

„Nu s-a întâmplat nimic, nu știu, întrebați-o pe ea, ea își caută chirie. Nu sunt de acord cu plecarea ei de acasă. Dacă asta își dorește, este decizia ei. Pe mine nu m-a anunțat, a făcut-o publică. Eu nu am ieșit public cu nimic din casă în ultima perioadă, tocmai în ideea că nu trebuie să afectăm familia. Dar dacă ea a făcut gestul acesta… Ea știe, eu nu știu, răspunsul este la ea, nu la mine”, a afirmat coregraful pentru publicația menționată.

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Cornel Păsat a subliniat că, din partea sa, nu există dorința de a pune punct relației, considerând că familia ar trebui să rămână unită în orice circumstanțe, fie bune, fie dificile.

„Repet, eu nu sunt de acord cu plecarea ei de acasă. Dacă vrea să plece, este strict alegerea ei. Nu a dat-o nimeni afară din casă, nu i-a… Eu țin în continuare la ideea de familie. Cred că este o perioadă, probabil o criză a vârstei mijlocii. Cred că, la un moment dat, o să se potolească și cu aceste lucruri. Cred că familia e familie și la bine, și la rău”, a adăugat el.

Aceasta nu este prima dată când relația celor doi trece printr-o perioadă dificilă. În urmă cu un an, în octombrie 2025, Bianca Păsat a luat în considerare varianta divorțului și a părăsit temporar domiciliul conjugal. La acea vreme, cuplul a decis să mai acorde o șansă relației, însă Cornel menționa că relația lor este „într-o perioadă de probă” și că mai există multe aspecte de rezolvat.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Bianca și Cornel Păsat

Sursă foto: Instagram

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