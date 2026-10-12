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Mihaela Rădulescu a împărtășit imagini rare din penthouse-ul ei din Monaco. Imobilul are o terasă spectaculoasă și o priveliște de poveste spre Marea Mediterană.

Imagini din penthouse-ul în care Mihaela Rădulescu locuiește la Monaco

Mihaela Rădulescu și-a invitat admiratorii din mediul online în intimitatea penthouse-ului său spectaculos, o oază de eleganță și rafinament pe Coasta de Azur.

Decorat în tonuri calde de crem, cu detalii din lemn masiv și accente moderne, apartamentul oferă o imagine de ansamblu a stilului de viață al vedetei. Livingul, generos și luminos, impresionează prin ferestrele uriașe și ușile glisante care permit luminii naturale să inunde spațiul. Canapelele confortabile în nuanțe neutre, completate de tablouri de mari dimensiuni, creează un cadru perfect pentru relaxare sau socializare. În centrul încăperii tronează o masă de dining elegantă, ideală pentru cinele intime.

Cu toate acestea, punctul forte al locuinței rămâne terasa spectaculoasă, unde natura întâlnește designul modern. Palmierii în ghivece mari și arbuștii mediteraneeni oferă o atmosferă de vacanță, iar zona de lounge este locul preferat al Mihaelei pentru momentele de relaxare sau întâlniri profesionale. Priveliștea panoramică asupra Mării Mediterane și a clădirilor emblematice din Monaco completează tabloul unei vieți de vis.

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Mihaela Rădulescu poartă doar aceste bijuterii cu semnificație

Pe lângă eleganța locuinței, Mihaela Rădulescu impresionează și prin stilul său personal. Un detaliu care atrage mereu atenția este colecția sa de brățări cu semnificații aparte, pe care le poartă încă din 2003. Inspirată de un tablou semnat de Henri Matisse, înfățișând o femeie visătoare cu brațele încărcate de bijuterii, vedeta a transformat această pasiune într-o poveste personală.

„Îmi sunt extrem de dragi și sunt singurele bijuterii pe care le port, în ultima vreme. Acum vreo 10 ani am descoperit tabloul lui Matisse, cu această doamnă visătoare, ce-și sprijină capul pe mâna plină de brățări, destul de nefirești pentru epoca în care suspină dânsa. De acolo a început pasiunea mea. Doar că am decis să nu le pun la întâmplare, ci să le creez o poveste. Sau să-mi spună o poveste. Fiecare brățară de pe mâna stânga are legătură cu oameni dragi, cu evenimente importante pentru mine, cu zile speciale sau locuri speciale pentru sufletul meu. Le mai schimb, le mai pierd, le mai dăruiesc, dar nu mă despart de povestea lor”, a declarat vedeta, citată de Romania TV.

Foto: Instagram

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