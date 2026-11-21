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Soția lui Ștefan Hrușcă, Geanina Hrușcă, originară din Iași, trăiește de peste trei decenii în Canada, unde lucrează într-un domeniu competitiv. Cei doi au doi copii și o poveste de viață impresionantă.

Ștefan Hrușcă își împarte viața între Canada și România, țara natală, unde revine cu drag de sărbători pentru a încânta publicul cu tradiționalele sale colinde. Deși trăiește peste ocean de mai bine de 30 de ani, artistul păstrează o legătură strânsă cu rădăcinile sale, iar în decembrie 2026 va susține un turneu național cu 11 spectacole în orașe precum Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Iași și București, după cum relatează TVmania.ro.

Cine este Geanina Hrușcă, soția lui Ștefan Hrușcă

Deși este o figură publică, Ștefan Hrușcă a fost mereu discret în privința vieții sale personale. Artistul este căsătorit cu Geanina, o femeie originară din Iași, alături de care și-a întemeiat o familie frumoasă în Canada. Cei doi au împreună doi copii, Steven și Andra, care le aduc bucurie și împlinire.

Înainte de a se muta în Canada, Geanina a studiat Filologia în România și a cochetat cu lumea modei, lucrând ca fotomodel. După ce a părăsit țara natală, a ales o altă cale profesională și s-a specializat în domeniul IT, unde activează ca programator într-o companie din Toronto, potrivit TVmania.ro.

Dar contribuția Geaninei la succesul lui Ștefan Hrușcă nu se limitează la viața de familie. Ea joacă un rol esențial și în cariera artistică a soțului său. Geanina administrează site-ul oficial al artistului, ocupându-se de prezența sa digitală și sprijinindu-l să rămână conectat cu publicul său, atât din Canada, cât și din România.

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Dragostea care a trecut oceanul

Povestea lor de dragoste a fost încununată de o ceremonie restrânsă, departe de satul natal al lui Ștefan Hrușcă, Ieud, unde mama artistului ar fi dorit să aibă loc nunta. Cei doi și-au jurat iubire într-o bisericuță românească din Hamilton, Canada, în prezența câtorva prieteni apropiați.

„Eu m-am căsătorit departe de țară, deși mama mea și-ar fi dorit nespus să o fac la Ieud, locul de unde sunt eu. M-am căsătorit în Hamilton, Canada, într-o bisericuță românească foarte mică și intimă, cu doar câțiva prieteni foarte buni alături de mine”, își amintește artistul, citat de Formula AS.

Deși trăiesc la mii de kilometri de România, Geanina și Ștefan Hrușcă au reușit să își construiască o viață liniștită în Canada, fără a pierde legătura cu tradițiile și cultura românească. „Ea este sufletul, este omul de care aveam nevoie, care mă completează. Suntem foarte fericiți. Avem doi copii faini și foarte cuminți. Lucrează în domeniul IT și cochetează cu moda”, a declarat artistul într-un interviu mai vechi pentru Cancan.

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Reîntâlnirea cu publicul din România

Deși stabilit în Toronto, Ștefan Hrușcă revine periodic pe meleagurile natale, mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă, când tradițiile românești capătă o semnificație specială. În decembrie 2026, cântărețul va susține 11 concerte în cadrul unui turneu național de colinde, care va începe pe 10 decembrie la Timișoara și se va încheia pe 26 decembrie la Teatrul Național București. Turneul include și reprezentații în orașe precum Cluj-Napoca, Sibiu și Iași, conform programului detaliat pe Sibiu 100%.

Cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă și pentru interpretările profunde, Ștefan Hrușcă a debutat în 1981, în cadrul Cenaclului Flacăra. Întâlnirea cu poetul Adrian Păunescu a fost un moment definitoriu în cariera sa. Într-un interviu acordat Jurnalului Național, artistul a povestit cum a fost invitat să înregistreze primele sale cântece și cum s-a născut „Rugă pentru părinți”, unul dintre cele mai iubite colinde din repertoriul său.

„A doua noapte s-a făcut «Rugă pentru părinți». Noroc că avea casetofon şi se înregistra tot ce se cânta şi se lucra. Dimineaţa după ce m-am trezit, uitasem cântecul. Şi Adrian Păunescu mi-a spus: «Nu-i nimic. Uite, ţi-l pun să-l asculţi». Şi aşa l-am învăţat din nou. De emoţie, de oboseală, nu ştiam ce cântasem. Aşa s-a născut «Rugă pentru părinţi», care mi-a botezat şi mi-a pecetluit cariera. Dumnezeu a fost mereu cu mine”, a spus Hrușcă, cu recunoștință.

Foto: Facebook; TVmania.ro

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