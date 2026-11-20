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Noi detalii ies la iveală după ce Magda Pălimariu a solicitat un ordin de protecție împotriva soțului ei, Ionuț Eriksen.

Ce s-a aflat despre trecutul soțului Magdei Pălimariu

Magda Pălimariu și soțul ei, Ionuț Eriksen, se află în centrul unui scandal după ce prezentatoarea de la Pro TV a cerut un ordine de protecție împotriva bărbatului. Deși afaceristul stabilit în Norvegia a contestat ordinul, Parchetul Buftea a cerut prelungirea lui, confirmând riscurile pentru vedetă și fiul lor de 4 ani, Aksel. Potrivit unor surse citate de Cancan.ro, decizia instanței privind prelungirea acestui ordin urmează să fie luată pe 26 noiembrie.

Recent, noi detalii ies la iveală din trecutul lui Ionuț Eriksen. Potrivit Cancan.ro, cu doar 11 zile înaintea nunții cu Magda Pălimariu, Eriksen a cerut Tribunalului Iași să recunoască divorțul său de o cetățeană norvegiană, pronunțat de autoritățile din Oslo în 2010. Cum actele de divorț nu erau recunoscute oficial în România, acest pas era esențial pentru a-și putea oficializa noua relație.

Magda Pălimariu poartă în acte numele fostei neveste a soțului

De ce atâta grabă? Avocatul lui Eriksen a susținut în instanță că viitoarea lui soție, cetățean român, nu putea călători în Norvegia din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19. „Reclamantul intenționează să încheie de urgență o nouă căsătorie”, a explicat reprezentantul său legal, solicitând o soluționare rapidă chiar și în mijlocul vacanței judiciare.

Documentele obținute de Cancan arată că Ionuț Eriksen fusese căsătorit anterior cu o norvegiancă, într-un mariaj oficializat în 1997 la Iași și încheiat prin divorț, de comun acord, în 2010. După separare, Eriksen a păstrat numele fostei soții, pe care l-a preluat și Magda după căsătorie. „Cei doi soți au divorțat judiciar prin acord în anul 2010, divorț consemnat prin efectul Deciziei de divorț pronunțate de Tribunalul Oslo – denumirea norvegiană fiind Guvernatorul de District pentru Oslo și Akerhus – Secția civilă”, se arată în actele prezentate instanței românești.

Cum a început relația dintre Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen

Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen formează un cuplu discret de mai mulți ani, după ce s-au cunoscut prin intermediul unor cunoștințe comune.

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„Totul a venit de la sine. Nu a fost nimic special. Evident, pentru noi a fost, dar nu a fost nimic diferit față de ce trăiesc alte cupluri. Am vorbit mult, ne-am dat seama că avem interese, valori și gânduri comune, ne-am îndrăgostit, am devenit sprijin unul pentru altul, ne-am dat seama că viitorul nostru este împreună și… asta a fost”, povestea Magda Pălimariu în octombrie 2021, pentru VIVA!.

De ce nu s-a mutat Magda Pălimariu în Norvegia cu soțul ei

Magda și Ionuț au o căsnicie la distanță, ea și fiul lor locuind în România, iar el în Norvegia, unde este stabilit de mai mulți ani și unde ocupă funcția de președinte al Camerei de Comerț Norvegiano-Române din Oslo. În trecut, prezentatoarea a explicat de ce nu a vrut să se mute în Norvegia.

„Nu, nu. Nu m-aș muta pentru că nu-mi place clima de acolo și cu asta am spus tot. Dar nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că vreau să profit de vară, vreau să mă bucur de zilele de vară și nu mă mai plâng niciodată de căldură prea mare. De când am stat acolo îmi place căldura”, spunea Magda în iulie 2025, pentru Cancan.

Cum funcționează căsnicia la distanță

După o perioadă petrecută în Norvegia, Magda s-a întors în România alături de fiul ei, în timp ce soțul ei a rămas la Oslo, unde lucrează, făcând drumuri dese spre casă. Într-un alt interviu din 2024, Magda a explicat că această navetă nu este o povară nouă pentru ei: „Lucrurile au fost la fel și înainte de a-l avea pe Aksel, așadar știm foarte bine cum să gestionăm lucrurile, astfel încât Aksel să se simtă iubit, fericit și, bineînțeles, în siguranță”.

Tot atunci, vedeta a vorbit deschis și despre micile tensiuni normale dintr-un cuplu care trăiește la distanță: „Ca în orice cuplu, sunt și bune, și rele. Nu aș putea spune ceva anume cu privire la situațiile în care ne contrazicem, însă pot să vă spun sigur că au fost momente de acest gen (râde), dar ne-am străduit să ne repliem cât mai bine”.

Foto: Instagram; VIVA!

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