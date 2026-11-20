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După aventura intensă de la Asia Express, Cheloo pare pregătit pentru o nouă provocare extremă pe micile ecrane. Producătorii emisiunii Survivor România au publicat pe rețelele de socializare primele indicii despre concurentul care ar urma să intre în tabăra Faimoșilor în sezonul din 2027, iar detaliile din clipul oficial duc direct către membrul trupei Paraziții.

Indiciile care arată că Cheloo ar putea participa la Survivor 2027

Pregătirile pentru noul sezon Survivor România, care va debuta în 2027 la Antena 1, sunt în toi, iar fanii emisiunii sunt nerăbdători să afle cine sunt vedetele care vor accepta lupta din Republica Dominicană. Pe pagina oficială de TikTok a show-ului a fost publicat un videoclip de promovare ce oferă câteva detalii despre unul dintre viitori concurenți.

În materialul video, acesta este descris drept „maestrul vorbelor adevărate”, o trimitere directă la cariera lui Cheloo ca textier al trupei Paraziții și la stilul său inconfundabil. Mai mult, silueta, vestimentația, mersul specific și microfonul pe care îl ține în mână întăresc ipoteza că artistul a semnat deja pentru acest proiect. Mesajul care însoțește clipul este, la rândul său, sugestiv: „Maestrul vorbelor adevărate este gata de provocarea vieții lui”.

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Cum s-a descurcat artistul în competițiile de supraviețuire

Participarea la Survivor ar veni la scurt timp după ce Cheloo a fost protagonistul sezonului recent încheiat din Asia Express, unde publicul a avut ocazia să îi descopere o latură mai puțin cunoscută. Deși este recunoscut pentru firea sa directă și temperamentul vulcanic, rapperul a reușit să gestioneze cu succes oboseala, probele dificile și autostopul.

Într-un interviu anterior, artistul a mărturisit că lipsa somnului și a hranei nu reprezintă un impediment pentru el, singura sa temere fiind legată de răbdare, capitol la care a reușit însă să se surprindă chiar și pe sine.

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„Nu știu de unde am găsit-o (n.r. răbdarea), dar a fost bine. Aveam așteptări mai mici de la mine. M-am surprins. Eu fac urât, dar am reușit să mă transform într-un mod ciudat. N-am nicio explicație, jur. (…) Fac foamea extraordinar de bine. Recordul meu personal e 76 de ore. Și am știut de la început că nu e o problemă. Același 4-5 ore pe care le dorm eu pe noapte. Am avut și momente în care ne-am permis luxul să sărim de 8 ore. Atunci când ești obosit, recuperezi un pic și te împleticești pe picioare mai departe”, a declarat Cheloo, potrivit WOWbiz.ro.

Sursă foto: Facebook, Instagram

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