O altă vedetă de la Antena 1 a semnat cu Pro TV. În ce producție va putea fi urmărită: „M-a scos din zona de confort”

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Un alt nume care până acum a lucrat la Antena 1 a decis să schimbe taberele și a semnat cu postul de televiziune Pro TV. Actrița se arată nerăbdătoare și încântată de noul rol, care spune că a reușit să o scoată din zona de confort și să o provoace în cel mai frumos mod.

Vedeta care a plecat de la Antena 1 și a semnat cu Pro TV

Oana Cârmaciu, cunoscută publicului din serialul „Sacrificiul”de la Antena 1, face un pas important în carieră, alăturându-se distribuției noului sezon „Băieți Buni: Pe Viață”, care va fi difuzat în curând pe PRO TV și VOYO. Serialul, ce a captivat telespectatorii acum două decenii, revine cu povești pline de acțiune, umor și momente de suspans.

După 20 de ani, îndrăgitele personaje Călin Boboc (Dragoș Bucur) și Edi Bălan (Cabral Ibacka) revin, de data aceasta alături de o nouă generație de polițiști: Ana, interpretată de Oana Cârmaciu, și Denis, un personaj debutat de actorul Niko Becker.

Cariera Oanei Cârmaciu a fost marcată de o paletă variată de roluri în producții de televiziune și teatru, printre care ”Sacrificiul” și ”Atletico Textila”.

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Ce rol va avea în noua producție

În noul serial, actrița o interpretează pe Ana, o tânără polițistă ambițioasă, curajoasă, dar care nu se sfiește să-și asume riscuri pentru a-și atinge obiectivele.

Despre acest rol, Oana Cârmaciu spune: „Ana e o fată ambițioasă, curajoasă, vulcanică. Urmează regulile şi procedura până când scopul devine mai important decât mijloacele şi cam ăla e momentul în care începe să se pună în pericol. M-am întâlnit cu mine în Ana, de multe ori. În felul în care îşi dorește să reușească, să ajute, să rezolve tot”.

Pentru Oana, rolul a fost o provocare care i-a permis să iasă din zona de confort.

„Am învățat să trag cu pistolul, să pun cătușe (încă nu mă descurc grozav la asta) şi să arăt stăpână pe situație când pe dinăuntru sunt leșinată de frică. Pe scurt, Ana e un «totul e bine când se termină cu bine» kind of girl, chiar dacă pe drum au fost câteva explozii, posibil 2-3 crime și-o răpire… Cine mai stă să numere?! Eu abia aștept să o văd în acțiune!”, a declarat actrița.

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Cine se mai alătură distribuției

Alături de Oana Cârmaciu, un alt nume promițător își face debutul în lumea serialelor de televiziune: Niko Becker, actor originar din Timișoara, câștigător al Premiului pentru Tânără Speranță la Gala Premiilor Gopo din 2024.

Niko își va face simțită prezența în rolul lui Denis, un polițist din noua generație.

„Fiind prima dată când joc într-un serial, când am primit cele 10 scenarii și am văzut cantitatea de material de lucru, recunosc că m-am simțit puțin depășit de situație. Cred că m-am relaxat de abia după prima săptămână, când am început să mă obișnuiesc cu colegii, cu echipa și cu ritmul de lucru”, a mărturisit actorul.

Personajul său, Denis, aduce o notă proaspătă și un aer de naivitate adolescentină, mai ales în relația sa cu Ana.

„El e un polițist bun, dar nu neapărat și unul ambițios. Pe el nu problemele polițienești îl țin treaz noaptea, ci Ana. Chiar aici, în această naivitate aproape adolescentină, am încercat să găsesc relaxarea și umorul personajului, fără ca acesta să-și piardă umanitatea, fiindcă îndrăgosteala față de Ana trebuia să rămână ceva cu care telespectatorii să poată empatiza”, a adăugat Niko.

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Sursă foto: PR, Instagram

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