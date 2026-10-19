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Lua Blanco, actrița și cântăreața devenită celebră la nivel continental pentru rolul Robertei Messi din producția Rebelde Brasil, s-a stins din viață duminică, 18 octombrie 2026, la vârsta de doar 39 de ani. Vestea tragică a provocat un val de tristețe în lumea divertismentului din Brazilia, dar și în rândul comunității internaționale de fani ai francizei Rebelde, fiind confirmată de familia artistei.

Un anunț îndurerat din partea familiei

Anunțul oficial al trecerii în neființă a fost făcut de fratele artistei, Daniel Blanco. Acesta a transmis că sora sa a părăsit această lume în pace, înconjurată de dragostea și sprijinul familiei și ale celor mai apropiați prieteni, susținută de o credință profundă.

În același mesaj, Daniel a menționat că artista s-a luptat cu o boală oncologică dificilă în ultimele luni de viață. Familia a preferat să păstreze discreția cu privire la detaliile medicale și a adresat o rugăminte de a le fi respectată intimitatea în aceste momente grele de suferință.

Omagii pline de durere au fost aduse și de alte rude apropiate. Sora artistei, Anaterra Blanco, a transmis un mesaj de adio în care a descris viața ca fiind „o scurtă suflare” și a subliniat că amintirea și spiritul stelei din Rebelde vor dăinui pentru totdeauna în inimile celor dragi.

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Un fenomen cultural și o carieră de succes

Născută la 5 martie 1987 în São Paulo, într-o familie cu tradiții muzicale puternice – fiind nepoata legendarului compozitor de bossa nova Billy Blanco –, Lua și-a construit rapid propriul drum în industria de divertisment. A debutat în formația Lágrima Flor și a cochetat cu televiziunea încă de la o vârstă fragedă, apărând în producții precum Três Irmãs și serialul pentru tineret Malhação.

Punctul culminant al carierei sale l-a reprezentat perioada 2011–2012, când a fost distribuită în rolul principal Roberta Messi din Rebelde Brasil. Succesul uriaș al telenovelei a dus la formarea trupei muzicale reale Rebeldes, alături de alți cinci colegi de distribuție. Formația a vândut sute de mii de albume, a obținut discuri de aur și platină și a umplut stadioane în cadrul turneelor naționale.

Ulterior, artistă polivalentă, Lua Blanco a continuat să joace în producții televizate, precum telenovela Pecado Mortal, și să lanseze proiecte muzicale solo, menținând o legătură strânsă cu publicul care a iubit-o încă de la primele sale roluri.

Ceremonia de rămas-bun are loc luni, 19 octombrie 2026, la Cimitirul Vertical Memorial do Carmo din Rio de Janeiro. Trupul neînsuflețit va fi depus la capela 06, unde rudele, prietenii și apropiații se vor aduna pentru un ultim omagiu adus uneia dintre cele mai îndrăgite voci ale generației sale.

Foto – Instagram

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