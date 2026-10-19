Andreea Esca, mesaj emoționant despre tatăl ei, în vârstă de 88 de ani. Imagini rare cu Dumitru Esca

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Andreea Esca a postat pe rețelele de socializare un mesaj sincer și emoționant despre o discuție pe care a avut-o recent cu tatăl ei, Dumitru Esca. Vedeta Pro TV a povestit ce crede tatăl ei despre tot ce se întâmplă azi în jur și cum încearcă ea să-l încurajeze atunci când vede că se întristează.
„Bună dimineața! Mă bucur că tata e un om deștept, înțelept, informat, cu simțul umorului, cu empatie și capacitate (și la 88 de ani) de a înțelege toate lucrurile de neînțeles ale zilelor noastre. Şi cu toate astea, câteodată zice din toți rărunchii: «Parcă așa dezbinare și ură n-a fost niciodată! Și atâția oameni care fac rău!» Doar că eu i-am spus să nu se amărască, pentru că cei mai mulți oameni sunt buni… și acum”, a scris Andreea Esca pe pagina sa de Facebook.
Cine este Dumitru Esca și ce rol a avut în copilăria vedetei
Dumitru Esca a lucrat de-a lungul vieții ca inginer constructor pe șantiere mari din țară, inclusiv la centrale nucleare și hidrocentrale, un job extrem de solicitant care l-a ținut adesea departe de casă.
Din acest motiv, Andreea Esca a fost crescută în mare parte de mama sa, Lucia Esca, asistentă medicală la Institutul Oncologic din București, dar și de bunici.
Cu toate că tatăl ei era o prezență mai rară din cauza deplasărilor profesionale, influența lui asupra educației sale a fost uriașă. Dumitru Esca a fost un părinte extrem de riguros, autoritar și strict în ceea ce privește școala, disciplina și bunul simț.
„Tata a fost un om foarte strict. Când venea acasă din delegații, îmi controla caietele și notele. Pentru el, învățătura era pe primul loc și nu prea știa să facă complimente. Mă întreba mereu ce am făcut mai bine și ce pot corecta, iar la note mari mă întreba dacă și alți colegi au luat la fel”, a povestit, în urmă cu câțiva ani, jurnalista.
Vedeta Pro TV a povestit în repetate rânduri că tatăl ei își dorea foarte mult ca ea să urmeze o carieră tehnică, eventual tot în inginerie, și că era extrem de exigent cu notele și rezultatele ei școlare.
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