Ce spune Andreea Esca despre prietenia cu Mihaela Geoană: „Este foarte determinată”

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Andreea Esca a fost alături de Mihaela Geoană la aniversarea a 25 de ani de activitate a Fundației Renașterea. Pe cele două le leagă o relație veche, iar prezentatoarea Știrilor Pro Tv a vorbit despre legătura pe care o are cu soția politicianului.

Andreea Esca, despre relația cu Mihaela Geoană

Andreea Esca a vorbit despre relație de peste 20 de ani pe care o are cu Mihaela Geoană, dar și despre femeile care i-au cerut ajutorul de-a lungul timpului.

Cele două se cunosc încă din perioada în care aceasta era soția ambasadorului României în Statele Unite. În urmă cu 25 de ani, Mihaela Geoană i-a prezentat Andreei Esca proiectul Fundației Renașterea, iar știrista nu a stat pe gânduri și a acceptat imediat propunerea.

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„Am fost foarte onorată când Mihaela a venit și mi-a prezentat acest proiect. Întotdeauna mi s-a părut că are puterea de a mișca lucrurile, de a aduna oamenii pentru o cauză.

Este foarte determinată și am avut mare încredere că lucrurile pe care și le-a propus le va duce la bun sfârșit. Este un om pe care chiar te poți baza. Iată că, 25 de ani mai târziu, mi s-a dovedit că intuiția nu m-a înșelat”, a declarat Andreea Esca pentru Click!

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Vedeta PRO TV a vorbit despre faptul că implicarea ei în această cauză a făcut ca multe femei să îi ceară ajutorul, de-a lungul timpului.

„Foarte multe femei mi-au cerut ajutorul și sper că am putut ajuta cât mai multe. Important este ca toate femeile să înțeleagă că trebuie să meargă regulat la medic. Oricâtă muncă ar avea, oricâte treburi prin casă, trebuie să înțeleagă că a avea grijă de ele este mai important decât orice”, e de părere celebra prezentatoare de știri.

Ce lecție i-a dat mama ei

În plus, Andreea Esca a povestit că mama ei a fost asistentă medicală și venea acasă cu tot felul de povești de la spital, pe care prezentatoarea le ține minte și acum.

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„De la mama am învățat că poți să ai cel mai bun medic de pe pământ, dacă ajungi într-un stadiu mult prea avansat de cancer, poate fi prea târziu. Mama venea, povestea de la spital și spunea: «Nu mai avem ce face. A venit prea târziu. Păcat că n-a venit mai devreme».Am înțeles că acesta este cel mai important mesaj: dacă mergi la timp, se poate face ceva”, e de părere Esca.

Vedeta a spus că a transmis toate aceste lecții și către cei doi copii ai săi, pe care i-a învățat despre empatie și despre ce înseamnă să oferi ajutor.

„Le-am dat foarte multe informații despre ce înseamnă această boală, despre empatie și despre ce înseamnă să oferi ajutor. Cred că generația noastră va transmite aceste lucruri, iar copiii noștri vor fi mult mai conștienți de ce înseamnă prevenția”, ne-a mai spus Esca.

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