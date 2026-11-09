Andreea Berecleanu, dezvăluiri rare despre colega de breaslă Andreea Esca. „Am început meseria în aceeași perioadă!” Ce relație au cele două

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Andreea Berecleanu a impresionat din nou prin eleganța sa naturală la petrecerea aniversară a revistei VIVA!, reconfirmându-și statutul de emblemă a televiziunii din România. Cu o carieră impresionantă de peste trei decenii în fața camerelor de filmat, știrista a vorbit deschis despre amintirile speciale din India și legătura discretă, dar extrem de profundă, care o unește de o altă reprezentantă de seamă a jurnalismului autohton, Andreea Esca.

Legătura invizibilă dintre cele două mari prezentatoare ale României

Deși au fost percepute de-a lungul timpului ca fiind pe posturi concurente, între cele două vedete ale ecranului există o relație consolidată în decenii de activitate comună. Debutul simultan în anii de după Revoluție și parcursul personal simetric au clădit o colegialitate sinceră și un respect reciproc ce a trecut testul timpului.

Descriind bazele acestei apropieri speciale, Andreea Berecleanu a detaliat cu emoție cum au evoluat lucrurile atât în plan profesional, cât și în cel de familie: „În primul rând este o colegialitate, pentru că am început meseria în aceeași perioadă, imediat după ’90, și evident că ne respectăm trecutul, ne respectăm ceea ce însemnăm, ne respectăm faptul că am avut un destin cumva similar și profesional, dar și de familie. Întâmplarea face că iubiții noștri copii sunt de vârste asemănătoare, practic au crescut odată cu noi și ei. Și e normal să-mi fie dragi și copiii ei, pe care îi știu încă de când erau în burtă, cum s-ar spune. Normal, având aceste amintiri foarte plăcute, ne simțim bine.

Mai ales că a fost și Alexia la evenimentul organizat în India, la New Delhi. Și au fost câteva zile împreună, de dimineață până seara, care au fost foarte plăcute” – a spus Berecleanu pentru viva.ro.

Ce suveniruri deosebite a adus din călătoria în India

Escapada din New Delhi le-a oferit prilejul de a petrece câteva zile extraordinare departe de platourile de filmare și de ritmul alert al știrilor. Fascinată de cultura și aromele Orientului, prezentatoarea TV nu a ezitat să își completeze colecția personală cu obiecte și accesorii deosebite.

Mărturisind cu bucurie micile comori cu care a revenit acasă, Andreea Berecleanu a enumerat achizițiile făcute din India: „Am luat niște șaluri superbe din cașmir, am luat ceva din mătase cu specific, bineînțeles, nu că nu aș fi avut, dar îmi plac foarte mult.

Am luat niște parfumuri care sunt foarte interesante și am luat dulciuri care au un miros pregnant de fructe și de parfum. De exemplu, parfumul de trandafir este extrem de pregnant. Îl știm de pe vremuri pe cel bulgăresc, dar parfumurile indiene sunt minunate, sunt extraordinare.”

Foto – Facebook

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