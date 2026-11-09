Iustina Loghin și Cornel Luchian și-au botezat fiul. Imagini de la biserică și povestea numelui ales

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Iustina Loghin și Cornel Luchian, cunoscuți din sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, au trăit un moment important în familie. Pe 8 noiembrie, cei doi și-au creștinat fiul, pe Milan Ioan. Fosta concurentă a publicat pe Instagram imagini de la slujba religioasă, în care apare ținându-și copilul în brațe în fața preotului. Alături de fiica lor, Ivana, familia s-a reunit la biserică pentru Taina Botezului.

Iustina Loghin și Cornel Luchian, emoții mari la creștinarea copilului

Ziua a venit însă și cu agitație legată de organizare. Înainte de ceremonie, Iustina le-a explicat urmăritorilor de pe rețelele sociale că lucrurile s-au decalat puțin, pe lângă faptul că trebuia să pună la punct ultimele detalii pentru ținutele lui Cornel și ale micuței Ivana.

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„Sunt foarte stresată, că ne-am decalat puțin cu programul”, a mărturisit Iustina Loghin, pe Instagram.

Pentru petrecerea care a urmat după biserică, părinții au ținut să pregătească o surpriză muzicală pentru invitați, despre care Cornel a vorbit pe scurt înainte de marele eveniment.

„Am stabilit data botezului. O să fie la începutul lunii noiembrie. Am găsit și muzica, care o să fie o surpriză imensă. Nu ți-o zic, dar va fi ceva frumos. Nu e vreun mare artist internațional, este cineva din România care e foarte îndrăgit, atât”, a declarat Cornel Luchian pentru Spynews.ro.

Cum au ales numele pentru băiețelul lor

Băiețelul a venit pe lume pe 26 iulie, iar părinții au explicat anterior cum au ales numele Milan Ioan și cum au ajuns să cadă de acord în privința lui.

„Da, v-am promis de mult că o să vă povestesc cum am ales numele Milan. Când Cornel a aflat că sunt însărcinată a doua oară, mi-a zis din prima: «Tu acum mi-l faci mie pe Milan!». L-am întrebat de unde știe că e băiat, iar el mi-a spus că pur și simplu simte. Eu, în schimb, nu eram prea convinsă de numele Milan și tot încercam să găsesc altul. Până într-o noapte, când am visat că aveam un băiețel brunet și creț pe care îl chema Milan.

Atunci m-am gândit că poate nu e întâmplător că el și-a dorit atât de mult acest nume și a simțit de la început că vom avea un băiat. Și mi-am dat seama că, de fapt, și mie îmi plăcea foarte mult numele Milan, doar că nu realizasem asta. Așa am ajuns la Milan Ioan. Numele Ioan mi-l doream de mult, pentru că atât bunicul meu, cât și bunicul lui Cornel se numeau Ioan”, a povestit Iustina pe Instagram.

Foto – Facebook / Instagram

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