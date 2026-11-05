Ce calități trebuie să aibă bărbatul ideal pentru Gabriella Barbu de la „Insula Iubirii”. Reacția savuroasă a lui Aris Eram: „M-ai descris perfect!”

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Gabriella Barbu de la „Insula Iubirii” a vorbit fără rețineri despre calitățile pe care le caută la un partener. Dezvăluirile brunetei nu doar că au stârnit amuzamentul celor prezenți, dar au provocat și o replică neașteptată din partea lui Aris Eram, care a simțit că profilul trasat de ispită i se potrivește de minune.

Cum arată bărbatul ideal pentru Gabriella Barbu

Invitată în platoul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani” alături de colegul ei, Eduard Vlădescu, Gabriella Barbu a vorbit deschis despre provocările statutului de ispită, dar și despre preferințele ei atunci când vine vorba de viața sentimentală. Curios din fire, Aris Eram a provocat-o pe tânără să spună verde-n față cum arată bărbatul capabil să o cucerească iremediabil.

Ispita a mărturisit că, deși chimia și aspectul fizic joacă un rol important la început, atitudinea este cea care face cu adevărat diferența. Pentru ea, monotonia este cel mai mare inamic într-un cuplu, iar spontaneitatea și carisma sunt calități nenegociabile.

„Baby, pentru bărbați e mai complicat. Trebuie să mă facă să râd foarte mult, să nu mă plictisesc, să aibă inițiativă. Nu-mi plac planurile prea organizate. Mă plictisesc de monotonie și îmi place în fiecare zi să fac ceva nou. Trebuie să îl admir. Nu am nicio preferință la înălțime, toți iubiții mei nu au fost așa… fructuoși!”, a dezvăluit Gabriella Barbu, stârnind zâmbete în platou.

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Cum a reacționat Aris Eram la dezvăluirile făcute de ispită

Lista de cerințe a brunetei nu a rămas fără ecou. Aflat la pupitru, Aris Eram a intervenit imediat, vizibil amuzat, simțind că bifează cu brio fiecare detaliu menționat de Gabriella Barbu.

Fără să stea pe gânduri, fiul Andreei Esca i-a dat replica într-o notă plină de șarm: „Mi se pare că m-ai descris perfect. Tot ce ai zis, așa sunt eu”.

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Cine este Gabriella Barbu, ispita care a cucerit televiziunea din Spania

În vârstă de 28 de ani și născută sub semnul Scorpionului, Gabriella Barbu nu este deloc străină de luminile reflectoarelor și de show-urile care testează fidelitatea. Născută în România dintr-o mamă româncă și un tată spaniol, ea s-a mutat la Murcia la vârsta de doar trei ani.

Înainte de a păși în sezonul 10 al versiunii autohtone, tânăra a făcut furori în Spania, unde a fost ispită în sezonul 7 din „La Isla de las Tentaciones” și a bifat apariții în formatul „Los vecinos de la casa de al lado”.

Cu o transformare spectaculoasă de look, trecând de la blond la un brunet misterios, Gabriella Barbu promite să fie una dintre cele mai efervescente prezențe ale noului sezon „Insula Iubirii”.

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Sursă foto: Instagram

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