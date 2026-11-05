Alex Gîlcă îl pune la zid pe Cătălin Bordea după ce a comparat-o pe soția lui, Valerie Lungu, cu Gollum: „E o mare diferență între a face oamenii să râdă și a face oamenii de râs”

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Alex Gîlcă îi cere lui Cătălin Bordea să-și ceară scuze după ce a comparat-o pe soția sa, Valerie Lungu, cu personajul Gollum din franciza „Stăpânul Inelelor”. Declarația lui Bordea a stârnit controverse, iar soțul influenceriței l-a acuzat de batjocură.

Alex Gîlcă îl pune la zid pe Cătălin Bordea după ce a comparat-o pe soția lui, Valerie Lungu, cu Gollum

Alex Gîlcă de la Asia Express 2026 a reacționat ferm după ce Cătălin Bordea a comparat-o pe Valerie Lungu, soția sa, cu Gollum din „Stăpânul Inelelor”. Gîlcă a condamnat public remarca pe care o consideră nepotrivită și lipsită de respect, cerând scuze din partea actorului.

Totul a pornit de la o apariție nemachiată a influenceriței în cadrul competiției Asia Express. Cătălin Bordea a făcut o glumă pe seama aspectului său, comparând-o cu personajul Gollum din celebra serie fantasy.

Pentru Alex Gîlcă, această remarcă a fost un șoc. „Cătălin, m-aș fi așteptat ca fix tu să înțelegi cât de mult pot afecta gesturile altora. (…) Mă surprinde să văd că ai decis să faci spectacol din imaginea soției mele. Valeria a ales să meargă la Asia Express fără filtre, fără teama de a fi ea însăși. Am admirat-o și o admir pentru asta. E o mare diferență între a face oamenii să râdă și a face oamenii de râs”, a spus Gîlcă într-un mesaj publicat pe TikTok.

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Alex Gîlcă: „Îmi admir soția mai mult ca niciodată»

Soțul influenceriței a subliniat că, în ciuda comentariilor negative, dragostea și admirația sa pentru Valerie au crescut. Cei doi, care sunt împreună de patru ani, au trecut prin multe încercări pe durata competiției, iar Gîlcă este mândru de curajul soției sale de a se prezenta fără măști în fața camerelor.

„Eu din Asia Express m-am întors cu aceeași femeie de care m-am îndrăgostit, însă acum o admir și mai mult, pentru că știu exact cât de greu ne-a fost și cât de greu ne este să facem față acum, la tot ce este în online”, a adăugat el.

Deranjat de comparația pe care o consideră un act de batjocură, Alex Gîlcă i-a cerut lui Cătălin Bordea să își ceară scuze, fie public, fie în privat. „Vreau să îți ceri scuze față de soția mea. Poți să o faci în privat, când ne întâlnim vreodată undeva, public. La fel ai face și tu”, a subliniat el, punctând că orice soț ar reacționa similar dacă ar fi în aceeași situație.

Foto: Instagram; Capturi YouTube

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