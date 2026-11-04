Puya, mărturisiri sfâșietoare despre moartea fratelui său, la doar 34 de ani: „Durerea vieții mele”. Regretul care îl apasă și astăzi pe artist

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Puya a vorbit cu emoție despre pierderea fratelui său, Alexandru, decedat în 2012, la doar 34 de ani, în Italia. Artistul regretă s-a distanțat de familie în momente importante, din cauza carierei.

Puya, mărturisiri sfâșietoare despre moartea fratelui său, la doar 34 de ani

Puya și-a deschis sufletul într-o confesiune emoționantă despre pierderea fratelui său, Alexandru, în cadrul emisiunii Furnicuțele, de la Antena 1. Artistul a vorbit cu sinceritate despre durerea de a-și fi pierdut fratele la doar 34 de ani, în urmă cu 14 ani, și despre regretele care îl apasă.

„Durerea vieții mele… Faptul că nu mai suntem trei frați și că suntem doi. Asta e clar”, a mărturisit Puya cu emoție, rememorând momentele în care cariera l-a ținut departe de cei dragi. Alexandru Gărdescu, fratele său, lucra într-un service auto în Italia atunci când și-a pierdut viața. Fratele lui Puya a fost găsit fără suflare în locuința sa, după ce colegii lui de muncă au alertat autoritățile. La acel moment, autoritățile au suspectat că ar fi fost vorba despre o supradoză.

„El era în Italia, lucra acolo și la un moment dat m-a sunat cineva și mi-a zis că fratele meu nu mai e. Ăla a fost un moment de răscruce, mi-am dat seama că toată alergătura cu spectacolele nu merită. Uneori suna și nu puteam să îi răspund, mi-a părut foarte rău de momentele pe care le-am pierdut. Putea avea probleme și nu avea cui să i le spună”, a mai mărturisit Puya în trecut, la Antena Stars.

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Regretul care îl apasă și astăzi pe artist

Artistul a recunoscut că viața profesională l-a făcut să fie, uneori, mai puțin conectat cu familia lui: „Poate că m-am concentrat, de multe ori, pe ceea ce făceam eu și mai puțin pe ceea ce se întâmpla în familie și au fost perioade în care am fost deconectat de ceilalți, pentru că eram în lumea mea, cum s-ar zice. Asta și presupune meseria în care suntem, dar eu poate am fost prea deconectat”.

Puya a vorbit și despre impactul succesului asupra vieții sale. Lansat pe scena muzicală în 1997, artistul a recunoscut că faima i-a schimbat perspectiva. „De prima oară, ca să zic. De prima oară. Ăsta a fost lucrul pe care l-am simțit pe piele mea. A venit și foarte repede, în ’97, deja aveam succes și am crezut că toată viața așa o să fie”, a mai spus Puya pentru Spynews.

Foto: Instagram

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