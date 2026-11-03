Gigi Becali, derapaj grav la adresa unei jurnaliste: „Ordinaro care ești”

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Deputatul Gigi Becali a reacționat cu jigniri și limbaj agresiv la întrebările unei jurnaliste despre averea sa declarată. Incidentul, petrecut pe 28 octombrie 2026, a stârnit un val de critici în spațiul public.

Gigi Becali, derapaj grav la adresa unei jurnaliste

Gigi Becali, cunoscut comportamentul său controversat, a fost protagonistul unui nou incident care a atras atenția publicului. Actualul deputat independent și patron al FCSB a avut o reacție agresivă și jignitoare față de jurnalista Oana Manițiu, de la publicația Context, în timpul unui interviu telefonic.

O întrebare incomodă, un răspuns agresiv

Discuția, care a avut loc pe 28 octombrie 2026, s-a transformat rapid într-un schimb de replici dure, marcate de insulte, după ce jurnalista i-a cerut politicianului explicații despre declarația sa de avere. Potrivit datelor publicate, Becali a declarat opt autoturisme de lux, printre care patru Mercedesuri, două Land Rovere, un Bentley și un Martz, iar întrebările au vizat sursa veniturilor care i-au permis aceste achiziții. În loc să ofere explicații, Becali a ales să răspundă printr-o serie de replici ofensatoare.

„Ești nebună? (…) Întreab-o pe mama ta și pe tatăl tău. (…) Cum îți permiți să dai telefon, să mă suni tu pe mine? Cine ești tu de-ți permiți să suni un deputat al României? (…) Nu știu eu dacă ești jurnalist. Eu cred că ești o impostoare. (…) Ești impostoare și ești și obraznică. Cum îți permiți să dai telefon, dacă nu ți-am dat eu numărul, cum îți permiți să mă suni? (…) Măi, impostoareo, măi, nu îți e rușine. Cum să suni, mă, pe un om pe care nu-l cunoști? Nu ți-e rușine? Ordinaro care ești. Tu ești o ordinară! Cum îți permiți tu să suni pe un om pe care nu-l cunoști și nu ți-a dat numărul! Să-ți fie rușine”, i-a spus Becali jurnalistei, conform unui clip publicat de Context.ro pe Instagram.

„Unde am putea să vă adresăm întrebările?”, a fost ultima întrebare a jurnalistei, înainte ca Becali să închidă abrupt telefonul.

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Ce spune legea despre declarațiile de avere

Conform Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice, parlamentarii sunt obligați să-și depună declarațiile de avere. Deși o decizie a Curții Constituționale din 2025 a restricționat publicarea integrală a acestor documente, Agenția Națională de Integritate (ANI) este în continuare obligată să publice fișe cu informații financiare relevante pentru demnitari. Cu toate acestea, transparența redusă a acestor documente a stârnit critici din partea presei, care insistă asupra dreptului cetățenilor de a cunoaște situația materială a aleșilor lor.

Reacția publică la atitudinea deputatului

Reacțiile nu au întârziat să apară. „Jigodia ordinară nu știe că e acolo în slujba poporului! Vomit! E revoltător!”, comentat Maurice Munteanu. „M-au luat nervii”, a comentat și creatoarea de conținut online Alina Greavu, cunoscut drept Aluziva.

Reprezentanții publicației Context au condamnat ferm atacul verbal al lui Gigi Becali. Attila Biro, cofondator al platformei, a declarat: „Oana i-a cerut un punct de vedere, iar Becali a reacționat folosind un limbaj violent, inacceptabil. Noi, la Context.ro, nu tolerăm violența verbală și hărțuirea la adresa jurnaliștilor. Comportamentul său este incompatibil cu regulile democrației”.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, echipa Context a subliniat că „persoanele care ocupă funcții de stat au responsabilitatea să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Hărțuirea verbală nu își are locul într-o societate democratică”.

Un tipar care se repetă

Acest episod amintește de un alt incident celebru, din 2005, când Gigi Becali, pe atunci patron al echipei Steaua, a avut o reacție extrem de agresivă față de un reporter al postului Antena 1. Întrebat despre posibile nereguli în contractele jucătorilor săi, Becali a răspuns cu o avalanșă de insulte și amenințări. Deși contextul diferă, reacția sa din 2026 arată că aceste ieșiri nu sunt o noutate.

Subiectul rămâne de interes public

Investigația celor de la Context, realizată în colaborare cu Info Sud-Est, scoate la lumină detalii relevante despre averile parlamentarilor. În ciuda piedicilor legislative, cele două publicații au analizat mii de documente pentru a dezvălui care sunt cei mai bogați politicieni din România. În acest demers, transparența rămâne esențială, mai ales când vine vorba despre cei aleși să reprezinte interesele cetățenilor.

Foto: Hepta.ro

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