Ce spun designerii despre hainele și bijuteriile de la petrecerea PSD. „Se vede că e luată de la un brand de blănuri cu prețuri deloc de speriat!”

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Marele eveniment organizat pentru botezul copilului lui Alfred Simonis a strâns laolaltă nume grele din politica românească și din cadrul PSD, însă atenția tuturor a fost rapid captată de eleganța și alegerile vestimentare ale doamnelor. Într-o atmosferă de poveste desfășurată într-un restaurant de lux, unde invitații au avut parte chiar și de o recital surpriză al celebrului Al Bano, soțiile și partenerele politicienilor au defilat în ținute dintre cele mai sofisticate.

Controversele au apărut însă la scurt timp, când prețurile și materialele hainelor purtate au devenit subiect de dezbatere publică. Pentru a desluși misterul din spatele pieselor vestimentare și al accesoriilor sclipitoare, designerii autohtoni au analizat în detaliu fiecare apariție și au dat verdictul final.

Adevărul despre haina de blană purtată de Sorina Docuz

Cea mai intens discutată apariție a fost cea a Sorinei Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu, al cărei palton a stârnit numeroase speculații. Zvonurile apărute inițial indicau o blană de chinchilla cu o valoare de peste 10.000 sau chiar 15.000 de euro, însă specialistul în domeniu Daniel Mărgărit a demolat complet aceste ipoteze, confirmând că este vorba despre o piesă mult mai accesibilă.

„Marcel Ciolacu are dreptate, haina de blană purtată de partenera lui nu este din chinchilla. Este iepure rex, cum escrocii numesc Rex Chinchilla pentru iepurele care imită chinchilla. Da, poate costa, cum spune el, 500 de euro, la Istanbul. 100% nu este chinchilla.” – a spus Mărgărit pentru click.ro.

Ipoteza a fost susținută și de designerul Florin Burescu, care a explicat că suma vehiculată în spațiul public a fost mult exagerată față de realitate.

„Referitor la haina de blană a Sorinei Docuz, iubita lui Marcel Ciolacu, vă spun că nu a costat nicidecum această sumă vehiculată, de peste 15.000 de euro, e până-n 1.000 de euro. Se vede că e luată de la un brand de blănuri cu prețuri deloc de speriat” – a adăugat Burescu.

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Accesoriile de lux și rochia cu oglinzi a Olguței Vasilescu

Rochiile alese de doamne au fost atent cântărite de critici. De la eleganța clasică afișată de Mihaela Grindeanu într-o rochie lungă cu blană, la compleul partenerei lui Alexandru Rafila sau strălucirea paietelor purtate de Elena Simonis, aparițiile au fost apreciate ca fiind de bun-gust. Totuși, rochia Olguței Vasilescu, accesorizată cu detalii ce imitau cioburile de sticlă, a fost considerată una dintre cele mai îndrăznețe ale serii.

Florin Burescu a punctat faptul că, deși hainele nu au depășit bugete exorbitante, adevărata opulență a fost marcată de bijuteriile purtate la petrecere.

„Partenerele de viață ale politicienilor nu au venit în rochii nemaivăzute, sunt la prețuri nu extrem de mari, nu cred că sunt 2-3 ținute care depășesc 2.000 de euro. Vorbim aici despre niște domni care au ceva bănuți, iubitele și soțiile lor nu puteau să vină în rochii de 300 de lei” – a mai spus designerul.

Trăgând linie peste întregul eveniment, creatorul de modă a concluzionat că doamnele au impresionat prin rafinament, iar piesele vestimentare au fost alese cu grijă pentru un astfel de context.

„Costurile ținutelor invitaților cresc însă la capitolul bijuterii purtate, acolo putem vorbi despre zeci de mii de euro. Au arătat foarte bine toate doamnele, foarte elegante. Ținuta Olguței Vasilescu este o rochie cu oglinzi, s-a purtat acest model și încă se mai poartă, prețul ajunge undeva pe la 1.000 de euro” – a conchis Burescu.

Foto -Facebook

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