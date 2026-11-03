Cabiria Morgenstern, afectată de cei care îi judecă viața după ce a devenit mamă. „Eu trăiesc ceva foarte frumos și natural, cu ce îi deranjez pe ei?”

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Perioada minunată în care a devenit mamă pentru prima dată a venit la pachet cu o serie de provocări uriașe pentru Cabiria Morgenstern. Fiica celebrei actrițe Maia Morgenstern trăiește o poveste de dragoste discretă alături de actorul Adrian Ciobanu, bărbatul cu care are o diferență de vârstă de 37 de ani și împreună cu care a adus pe lume un băiețel în septembrie 2025.

Deși se bucură din plin de noua etape a vieții sale, tânăra actriță recunoaște că ecourile din mediul online și comentariile răutăcioase legate de relația ei o afectează profund.

Durerea provocată de atacurile din mediul online

Expunerea publică și valul de critici venite din partea unor necunoscuți au lăsat urme adânci asupra stării sale emoționale, Cabiria mărturisind că răutățile gratuite dor enorm în această perioadă atât de sensibilă.

„E mai greu decât mi-aș dori să recunosc. Sinceră să fiu, constat că e atât de ușor să ne ascundem în spatele unui cont pe o rețea de socializare, încât ajungem să uităm că de cealaltă parte sunt tot… oameni. Și eu sunt un om, și pe mine mă doare. Și eu mi-aș dori să mă pot bucura de liniștea primilor ani de viață ai copilului meu, să mă concentrez asupra micilor descoperiri de zi cu zi și asupra dificultăților aferente lor. Și e greu. Mă rănesc comentariile negative, agresivitatea, ostilitatea.

M-ar răni venind de la oricine, dar faptul că vin de la străini mă lasă confuză… De ce mă condamnă niște oameni pe care nu îi cunosc? Eu trăiesc ceva foarte frumos și natural, cu ce îi deranjez pe ei?”, a declarat Cabiria Morgenstern pentru CANCAN.RO.

Coșmarul recuperării de după naștere și schimbarea radicală a priorităților

Pe lângă presiunea publică, tânăra mamă a trebuit să facă față și unei recuperări fizice și psihologice extrem de dure, un subiect pe care îl consideră în continuare mult prea neglijat în societatea românească.

„După naștere a fost greu. Cutremurător de greu. Mă bucur că mi-a fost adresată această întrebare, căci mi se pare că discuția despre starea mamelor post partum este foarte neglijată în România. Fie că vorbim despre o naștere naturală sau o cezariană, recuperarea este o etapă foarte dificilă și foarte lungă în viața unei mame.

Nu consider că recuperarea este un proces finalizat nici măcar în acest moment. Am început să implementez abia de curând anumite schimbări care să mă ajute să mă apropii de forma de dinainte de sarcină, acceptând totuși faptul că eu nu voi mai avea niciodată corpul acela. Sunt niște praguri ce trebuie trecute pe rând, în primul rând din punct de vedere psihologic, așadar consider că sunt încă în proces de recuperare și că, din fericire, merge foarte bine”, a adăugat ea.

Venirea pe lume a micuțului Ezra i-a schimbat complet universul, transformând-o total și oferindu-i împlinirea pe care o aștepta de o viață întreagă, într-o relație bazată pe dragoste sinceră, chiar dacă neplanificată inițial.

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„Viața mea arată cu totul altfel decât înainte. Și adevărul este că mă așteptam să fie exact așa. Prioritățile mele sunt acum complet altele, rațiunea de a exista e acum centrată pe ceva foarte concret. Recunosc, simt că acum sunt mamă înainte de orice altceva. Tot ceea ce era important pentru mine contează în continuare – și îmi doresc să exprim acest lucru prin ceea ce fac și cum trăiesc. Însă centrul universului meu în acest moment este copilul și nu pot concepe viața altfel.

Mi-am dorit mult acest lucru, pentru foarte multă vreme. Știam că este un scop principal pentru mine de când eram mică. S-a întâmplat ca sarcina să apară în prima relație serioasă a mea cu un bărbat, iar eu sunt foarte fericită că a fost și este așa. Chit că nu a fost planificat, este cel mai frumos lucru care ni s-a întâmplat”, a povestit actrița.

Sprijinul necondiționat oferit de mama ei

În această călătorie copleșitoare a maternității, un sprijin de neprețuit a venit chiar din partea mamei sale, Maia Morgenstern, care se implică trup și suflet în rolul de bunică și le oferă o locuință și o liniște binevenită. Femeia își iubește nepotul enorm și își dorea de multă vreme acest rol, fiica ei recunoscând că se bucură enorm de sprijinul și de generozitatea ei, mai ales că actrița încă le oferă găzduire.

Tânăra mămică mărturisește că apelează cu încredere la ajutorul mamei sale pentru creșterea primului copil, așa cum multe alte femei tinere o fac în această etapă. Emoționată să o vadă pe propria mamă în ipostaza de bunică dedicată, Cabiria povestește că aceasta este nedezlipită de micuțul Ezra, îi cântă și se joacă cu el de fiecare dată când are ocazia. Îi este profund recunoscătoare pentru tot acest sprijin, fiind convinsă că întreaga stabilitate a micii lor familii i se datorează în totalitate.

Foto – Facebook

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