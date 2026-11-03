Tony Butala, legendarul muzician și fondator al trupei The Lettermen, a murit la 87 de ani

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Tony Butala, membrul fondator al celebrei trupe The Lettermen și un titan al muzicii pop internaționale, s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Vocea lui unică a încântat generații întregi și a marcat istoria muzicii de peste ocean, lăsând un gol imens în inimile celor care l-au iubit.

Anunțul dureros care a cutremurat fanii din întreaga lume a fost făcut public chiar de către colegii săi de trupă, pe pagina oficială de Facebook. Cu durere în suflete, aceștia au adus un ultim omagiu artistului care și-a dedicat întreaga viață scenei.

O pierdere uriașă pentru familia The Lettermen

Vestea trecerii în neființă a artistului a căzut ca un trăsnet peste cei care l-au cunoscut și l-au iubit. Colegii săi au transmis un mesaj plin de durere, subliniind amprenta de neșters pe care Tony Butala a lăsat-o în urma sa.

„Am pierdut un membru esențial al familiei The Lettermen. Cu o profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă, recentă, a lui Tony Butala, membru fondator al artiștilor de talie internațională «The Lettermen» și laureat al unei stele pe Hollywood Walk of Fame. Gândurile și rugăciunile noastre cele mai sincere se îndreaptă către copiii săi, nepoți, frați, iubirea vieții lui, întreaga organizație Lettermen și toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit.”

Copilul minune care a cucerit lumea prin muzică

Drumul lui Tony Butala spre succes a început încă din primii ani ai copilăriei. Născut cu un talent nativ ieșit din comun, artistul a urcat pe scenă la o vârstă la care alți copii abia descoperă lumea, transformându-și pasiunea într-un adevărat destin.

Oficialii trupei au amintit parcursul său impresionant, rememorând momentele de început ale carierei sale fulminante.

„A început să cânte în orașul său natal, Sharon, Pennsylvania, pe când avea doar 7 ani, iar până la vârsta de 8 ani cânta deja la postul de radio KDKA din Pittsburgh.”

Ulterior, artistul s-a mutat alături de familie la Hollywood, unde a pus bazele trupei care avea să-i aducă gloria internațională la sfârșitul anilor 1950. Sub bagheta sa, stilul vocal armonios pe trei voci a fascinat întreaga industrie muzicală, aducându-le nu mai puțin de patru nominalizări la prestigioasele premii Grammy.

„Sub îndrumarea sa, «sunetul» unic pe 3 voci al trupei The Lettermen a captivat publicul din întreaga lume. Armonia vocilor a fascinat industria muzicală și i-a adus trupei patru nominalizări la premiile Grammy.”

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O moștenire care va dăinui peste veacuri

Marele solist s-a retras din activitatea scenică în anul 2019, după mai bine de șase decenii de spectacole memorabile. El a rămas în istoria trupei ca ultimul membru fondator aflat în viață, iar contribuția sa a fost recunoscută oficial și în anul 2020, când el și trupa au primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Apropiații au ținut să evidențieze sufletul generos al artistului și bucuria cu care își trăia viața pe scenă.

„Tony nu a considerat niciodată pe cineva un străin. Viața lui a fost un exemplu viu de talent, perseverență și rafinament. Dar, mai presus de toate, adevărata lui bucurie a fost să facă spectacol și să își împartă muzica cu publicul din întreaga lume. Spiritul lui va trăi prin fiecare interpretare The Lettermen.”

Mesajul de adio transmis de colegii de trupă s-a încheiat într-o notă emoționantă, folosind chiar cuvintele pe care Tony Butala le-a cântat în ultimul său solo public, ca o dovadă supremă de speranță și iubire.

„Cuvintele ultimului său solo public o spun cel mai bine… «Zâmbește chiar dacă te doare inima, Zâmbește chiar dacă ți se frânge, Când pe cer sunt nori, vei trece peste… Dacă zâmbești trecând prin frică și suferință, zâmbește și poate mâine vei vedea soarele strălucind — doar dacă zâmbești». Îți mulțumim pentru toate zâmbetele, Tony.”

Foto – Profimedia

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