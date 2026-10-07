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George Fenton, celebrul compozitor britanic ale cărui coloane sonore au marcat producții cinematografice precum Gandhi, Groundhog Day sau Dangerous Liaisons, precum și seria de documentare BBC Planet Earth, a încetat din viață la vârsta de 76 de ani. Lumea filmului și a televiziunii este în doliu după dispariția artistului nominalizat de cinci ori la Premiile Oscar, al cărui deces a survenit în mod neașteptat, după cum a anunțat familia sa.

O carieră de excepție marcată de recunoaștere internațională

Fenton a fost unul dintre cei mai prolifici și apreciați compozitori britanici, fiind recompensat de-a lungul anilor cu premii BAFTA, Emmy și Ivor Novello. Muzicianul semnase un nou contract internațional de editare cu doar trei săptămâni în urmă și lucra activ la două noi proiecte cinematografice și la un musical.

Membrii familiei sale au transmis un mesaj plin de emoție la aflarea tristei vești: „Suntem foarte triști să anunțăm că George Fenton a încetat din viață în mod neașteptat astăzi. În urma lui rămân iubitoarea sa soție Amanda, fosta soție Jane, copiii Gemma, Grace și Bridget, nepoții Lola, Audrey, Alfred, George, Frank și Beatrice, precum și o viață dedicată muzicii”.

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Născut sub numele de George Howe în 1949, muzicianul și-a descoperit pasiunea pentru muzică la o vârstă fragedă, alegând chitara electrică la doar șapte ani. „Trupa The Beatles a avut o influență uriașă asupra mea”, mărturisea el mai târziu, amintindu-și momentul în care muzica a devenit mai importantă decât sportul.

Punctul de cotitură din copilăria sa a fost complet neobișnuit, după ce un muzician care s-a prezentat drept coșar i-a acordat instrumentul: „A intrat în viața noastră ca coșar, deși era clar că nu era așa ceva. La plecare a spus: ‘Îmi pare foarte rău – dar i-am dat chitara băiatului’. Mama i-a sugerat că, drept compensație pentru mizerie, ar putea să-mi dea o lecție”.

După ce a cochetat scurt timp cu actoria, adoptând numele de scenă Fenton din motive sindicale, muzicianul s-a reorientat definitiv către compoziție. Prima sa nominalizare la Oscar a venit în 1982 pentru muzica din filmul Gandhi, urmată de succese uriașe precum Cry Freedom din 1987. Pentru această din urmă peliculă, o conjunctură neașteptată l-a făcut pe compozitor să cânte el însuși melodia principală: „A fost nominalizată la Oscar, așa că m-am trezit cântând-o în direct la televiziune în fața a aproximativ un miliard de oameni, lucru pe care nu intenționasem deloc să-l fac”.

O moștenire muzicală uriașă și iubirea pentru interpretare

Legătura sa cu televiziunea a fost la fel de puternică precum cea cu cinematografia. Pe lângă crearea genericului pentru jurnalele BBC News, Fenton a semnat muzica pentru celebra „Trilogie a Pământului” realizată de David Attenborough, reușind să redea prin orchestrații grandioase spectacolul naturii din The Blue Planet și Planet Earth. De asemenea, el a fost colaboratorul de cursă lungă al regizorului Ken Loach, semnând coloana sonoră pentru 18 dintre filmele acestuia, inclusiv pentru pelicula premiată cu Palme d’Or The Wind That Shakes the Barley.

Uimitoarea sa carieră i-a adus distincția de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE) în 2023 și titlul de membru de onoare al Ivors Academy, o distincție acordată unui număr foarte restrâns de artiști. Privind înapoi la parcursul său, George Fenton mărturisea că cea mai mare bucurie a meseriei sale a rămas întotdeauna emoția de a-și auzi notele prinzând viață în studio: „Dacă aș sta pe o insulă pustie și m-aș gândi ce vremuri minunate am trăit compunând muzică, aș vrea doar un singur lucru care să-mi amintească de cea mai frumoasă parte: faptul că scrii ceva și apoi ești atât de surprins și încântat de modul în care este interpretat. Pentru un compozitor, aceasta este cea mai mare satisfacție pe care o poți avea”.

Foto – Profimedia

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