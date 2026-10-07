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Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu din închirierea de garsoniere pe litoral în vara lui 2026

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Mihai Trăistariu a câștigat o sumă considerabilă în vara lui 2026 din închirierea a șapte garsoniere la malul mării. Artistul investește toamna în renovări pentru a pregăti locațiile de cazare pentru anul următor.

Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu din închirierea de garsoniere pe litoral în vara lui 2026

Mihai Trăistariu își câștigă existență din muzică și din turism sezonier. Artistul are o afacere profitabilă pe litoral, administrând cu succes opt apartamente la malul mării, dintre care șapte sunt destinate turiștilor. Această activitate i-a adus venituri considerabile în vara anului 2026.

„Am încheiat și cu turiștii. Eu am opt apartamente la malul mării. În unul locuiesc, iar pe celelalte șapte le închiriez turiștilor. A fost o vară plină. De la 1 ianuarie postez: «Hai la mare! Cine vrea o cazare…». Eu le dau aproape integral, 99% sunt date. Doar dacă îmi abandonează cineva în mijlocul verii, că nu mai vine trei zile. Dar, în rest, am full, n-am loc”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Cancan.

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Artistul a explicat că ultimii turiști au plecat pe 18 septembrie, după o vară în care apartamentele sale au fost aproape mereu ocupate. Câștigurile? Impresionante: 35.000 de euro! „Am câștigat 35.000 de euro. Atâta fac eu într-o vară din turism, după ce plătesc taxe, comisioane, tot ce mai am, TVA și așa… Dar e bine! Deci mi-a mers bine și cu turismul”, a adăugat el.

Toamna – sezonul renovărilor

După agitația verii, toamna este dedicată renovărilor și pregătirilor pentru următorul sezon estival. „Acum renovăm. Luăm totul la puricat, pentru că au mai dat cu pumnul în frigider, o canapea s-a mai zgâriat, mai vin cu câte o pisică… Trebuie renovat, spălat tot: draperii, perdele, perne. Trebuie tot refăcut, trebuie văruit. Bag niște bani înapoi, dar nu mulți. Zic un 2.000 – 3.000 de euro pentru toate, ca să le punem la punct, să le pregătim pentru anul viitor. Dar mi-a mers bine și pe partea asta”, a explicat Trăistariu.

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Record personal în muzică: 144 de concerte

Pe lângă succesul din turism, Mihai Trăistariu a avut o vară plină și pe scena muzicală. În septembrie, el dezvăluia pentru Click! că a reușit să susțină 144 de concerte, stabilind astfel un record personal. „Am avut 144 de concerte, record personal, am făcut vreo 25.000 de euro. Mi-a mers bine, dar am și muncit! Sunt hărnicuț, am cântat seară de seară la localurile și la resorturile din stațiunile de pe litoral. Am avut și nunți, și botezuri prin țară”, a povestit artistul.

Foto: Captură YouTube

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