Andreea Popescu, urmărită de un bărbat. Vedeta acuză Poliția că nu face nimic: „Îmi spune: te iubesc, vreau să te omor, îți tai gâtul”

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Andreea Popescu trece printr-o perioadă cumplită, după ce un bărbat obsedat de ea o urmărește și o contactează în mod repetat. Situația a început în urmă cu aproape 10 ani și a continuat inclusiv după ce vedeta a devenit mamă. Mai mult, ea acuză Poliția Română că nu face nimic, deși primește constant amenințări cu moartea.

Andreea Popescu, amenințată cu moartea de un bărbat

Influencerița susține că individul a început să apară în locurile pe care ea le frecventează, dar și în apropierea locuinței sale și la diverse evenimente la care aceasta participa.

Comportamentul bărbatului a devenit tot mai insistent, cu toate că ea a încercat să îl blocheze pe rețelele sociale. Conform relatărilor vedetei, bărbatul a contactat-o și a amenințat-o în repetate rânduri pe internet, însă a apărut adesea și în locurile frecventate de ea. În plus, Andreea Popescu susține că individul își face zilnic noi conturi pentru a lua legătura cu ea.

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Pe lângă mesajele de admirație, bruneta susține că a primit inclusiv amenințări cu moartea și a apelat la Poliție de mai multe ori, încercând să obțină un ordin de protecție. Bărbatul a fost identificat și preluat de oamenii legii.

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”În continuare e acolo. Își face o mie de conturi în fiecare zi, îmi scrie, îmi dă mailuri. Îmi spune: te iubesc, vreau să te omor, îți tai gâtul, te urmăresc. Poliția nu face nimic. Îl duce la Obregia când îl prinde și e în zona mea, după aceea îi dă drumul. Vine mama lui, îl externează… Iar după aceea mă urmărește, știe ce fac. Problema este că poate, într-o zi, o să facă o nefăcută, Te iubesc, te vreau lângă mine, nu mă vrei, te omor”, a spus Andreea Popescu în cadrul podcast-ului Oprim Hate-ul din Online.

A fost internat la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia

Autoritățile au luat atitudine în privința bărbatului și l-au internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie Alexandru Obregia, după ce polițiștii l-ar fi găsit în apropierea vedetei.

Totuși, internarea nu a fost o soluție definitivă, pentru că la întoarcere, el a continuat să apară în preajma vedetei.

Andreea Popescu spune că atunci când acesta este găsit în apropierea locuinței sale, polițiștii intervin, dar bărbatul ajunge din nou în libertate și repetă comportamentul.

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