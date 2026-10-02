Andreea Popescu, schimbare de look. Cum a apărut bruneta pe internet: „Ești superbă” 

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Andreea Popescu pare că a înflorit după divorțul de Rareș Cojoc. Vedeta a slăbit considerabil și la 42 de ani pare că a întinerit. Recent, vedeta și-a făcut o schimbare de look surprinzătoare, iar fanii de pe rețelele sociale au reacționat imediat, complimentând-o.

Andreea Popescu și-a schimbat look-ul

Fosta dansatoare s-a afișat cu un nou look, care i-a luat prin surprindere pe fani. Ea a adoptat o coafură afro și s-a îmbrăcat cu o rochie scurtă sexy, din paiete, care i-a pus silueta în evidență.

Cu un machiat strident și părul creț, Andreea și-a uimit fanii, care au reacționat imediat.

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„Îți stă foarte bine. Ești superbă”, „Wow, aproape să nu te recunosc”, sunt câteva dintre comentariile fanilor.

A cunoscut-o pe iubita fostului ei soț

Andreea Popescu a povestit recent că a întâlnit-o pe Claudia Dumitru, actuala iubită a lui Rareș Cojoc. Totul s-a întâmplat la doar câteva luni de la divorț, când dansatorul și-a refăcut viața și a ales să facă publică relația cu fotomodelul.

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Andreea Popescu a vorbit despre faptul că dorește să păstreze lucrurile decente pentru copii.

„Nu intervin în viața lui, nu complic situația (…) Nu că sunt decentă, ci foarte decentă și super înțelegătoare, atât de înțelegătoare încât am fost deschisă și să cunosc partenera și să vorbesc cu ea și pentru copii, pentru armonie.

Eu dacă aș fi făcut probleme, ce armonie ar fi existat? Sau invers. Nu există nicio armonie (…) Foarte bine, bine (n.r. – cum a fost prima întâlnire cu iubita lui Rareș Cojoc). Eu sunt o persoană care este capabilă să lase foarte mult de la ea, să mă pun în situația persoanei respective și ce mie nu-mi place, altuia nu îi fac”, a declarat creatoarea de conținut, în exclusivitate, pentru Știrile Antena Stars.

De ce a divorțat de Rareș Cojoc

Vedeta a vorbit despre motivele care au dus la divorțul dintre ea și Rareș Cojoc. Deși a dat mai multe șanse relației, ea și-a dat seama că divorțul este iminent.

Cei doi au fost împreună 15 ani și urmau să împlinească 10 ani de relație, chiar înainte să divorțeze.

Fosta dansatoare a explicat că Rareș s-a afundat foarte mult în muncă și că decizia ei de a divorța nu a venit deloc ușor.

„Rareș s-a afundat foarte mult în muncă, ceea ce este ok, nu asta era problema, pentru că eu am fost acolo, l-am susținut, am fost cel mai mare suporter (…) doar că, atunci când era acasă, nu era acasă, asta era problema”

Niciodată o femeie nu o să iasă dintr-o căsnicie de nebună, de fericită ce este, mai ales unde sunt și trei copii la mijloc, iar lucrul acesta i l-am spus și lui. Lipsa de fericire venea din lipsa timpului acordat. Am fost foarte mult timp singură, acesta este adevărul pur și simplu”, a povestit influencerița.

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