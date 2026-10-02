Nick Rădoi, gest copleșitor la trei săptămâni de la moartea Mădălinei Apostol.”Te voi purta mereu în suflet!” Ce a făcut afaceristul în memoria fostei sale partenere

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La aproape trei săptămâni de la dispariția fulgerătoare a Mădălinei Apostol, amintirea ei rămâne la fel de vie și chinuitoare pentru cei care au iubit-o. Omul de afaceri Nick Rădoi, bărbatul alături de care a trăit o poveste intensă de dragoste, a făcut un gest simbolic pe rețelele de socializare, arătând că suferința provocată de această pierdere este încă profundă.

Un mesaj scurt, dar plin de emoție

Nick Rădoi a distribuit o fotografie veche din perioada în care el și Mădălina formau un cuplu fericit. În imagine, Mădălina apare zâmbitoare, în timp ce omul de afaceri o îmbrățișează cald, amintind de momentele destinse trăite împreună, departe de tragedia care avea să le umbrească ulterior existența.

Fotografia a fost însoțită de un mesaj simplu, dar încărcat de o uriașă încărcătură afectivă: „Te voi purta mereu în suflet.” Cuvintele sale vin să confirme legătura specială pe care au păstrat-o de-a lungul anilor, indiferent de obstacolele sau distanța care i-au separat.

Sacrificiul pentru copii: Mărturisirea Mădălinei despre imposibilitatea de a fi împreună

Relația dintre Nick Rădoi și Mădălina Apostol a fost una intens mediatizată, marcată de despărțiri și împăcări, însă cei doi au reușit întotdeauna să păstreze o prietenie strânsă. În trecut, Mădălina explica cu sinceritate de ce nu a putut face pasul decisiv de a se stabili definitiv alături de Nick Rădoi în Statele Unite ale Americii, punând pe primul loc binele celor trei copii ai săi.

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Citeşte şi: Adriana Bahmuțeanu, apel către partenera lui Cătălin Grozavu, Florina, după acuzațiile de violență. „Te-ai uitat la Mădălina Apostol în coșciug și zici că te-ai trezit. Gândește-te că poți să fii și tu în locul ei”

„Suntem prieteni. Vorbim. Am ajuns la acel moment în care noi ştim clar că nu avem cum să ne unim destinele, având în vedere că eu am aceşti copii care nu au tată. Şi ar fi crud din partea mea să nu aibă mama. Dacă ar fi cineva de sacrificat dintre ei, acela va fi Nick, pentru că nu am cum să îmi sacrific copiii”, mărturisea Mădălina Apostol într-un interviu oferit în urmă cu mai mulți ani.

Nick Rădoi s-a întors de urgență din America după funeralii

Aflarea veștii tragice l-a determinat pe Nick Rădoi să lase totul în urmă și să vină din Statele Unite direct în România, pentru a fi alături de familia îndoliată. Prezent la capelă încă din prima zi, dar și la ceremonia de înmormântare, omul de afaceri a fost vizibil dărâmat de durere, rămânând împietrit în momentele în care copiii Mădălinei își luau rămas-bun de la mama lor.

Momente de o dramă cumplită au avut loc și la Cimitirul Eternitatea, unde Mădălina Apostol a fost condusă pe ultimul drum. Îndurerată peste măsură, mama Mădălinei s-a prăbușit peste sicriul fiicei sale și a avut nevoie de intervenția de urgență a echipajelor medicale de pe ambulanță.

Foto – Facebook

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