Paula Cojocari rupe tăcerea după divorțul de Stelian Ogică: „La începutul unei relații privești lucrurile diferit…” Care au fost motivele despărțirii

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Povestea de dragoste dintre Paula Cojocari și Stelian Ogică s-a încheiat la doar patru luni de la nuntă. După ce Ogică a dezvăluit că soția sa a depus actele de divorț, notărița din Timișoara a făcut primele declarații oficiale despre motivele care au dus la ruperea mariajului. Aceasta a confirmat în totalitate varianta soțului ei, precizând că decizia radicală a fost cauzată de distanța fizică și de imposibilitatea de a-și construi o viață de zi cu zi împreună.

Distanța fizică, obstacolul peste care nu au putut trece

În ciuda entuziasmului de la începutul relației, realitatea cotidiană s-a dovedit a fi un impediment greu de depășit pentru cei doi soți. Paula Cojocari a explicat că drumurile dintre București și Timișoara, alături de imposibilitatea de a-și sincroniza programele de lucru, au eroded treptat legătura dintre ei.

„Am decis să introduc acțiunea de divorț, iar motivele țin de culpa comună. Principalul impediment în relația noastră a fost distanța dintre noi și dificultatea de a ne sincroniza programul și deplasările. La începutul unei relații privești lucrurile diferit, însă, în timp, realitatea devine mai clară. Din păcate, distanța și lipsa unei vieți de zi cu zi împreună au cântărit foarte mult în cazul nostru”, a declarat Paula Cojocari, pentru spynews.ro.

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Despărțire amiabilă și respect reciproc

Chiar dacă decizia a fost luată și acțiunea de divorț a fost deja înregistrată, notărița subliniază că ruptura s-a produs fără scandaluri sau reproșuri grave. Cei doi au ales să pună punct căsniciei pe o cale civilizată, păstrând o relație bazată pe respect.

„Ne-am despărțit în condiții amiabile și am rămas în relații civilizate. Vom continua să ținem legătura atunci când există lucruri importante de discutat. Îi doresc tot binele din lume și prefer ca lucrurile frumoase dintre noi să rămână cu respect pentru amândoi”, a adăugat soția lui Stelian Ogică.

Versiunea lui Stelian Ogică, confirmată punct cu punct

Declarațiile Paulei Cojocari vin să valideze spusele lui Stelian Ogică, care recunoștea că neînțelegerile au apărut pe fondul refuzului său de a-și abandona imediat afacerile din Capitală pentru a se muta definitiv în vestul țării. Fostul concurent la loterie subliniase deja că în relația lor nu a fost vorba despre infidelitate sau neînțelegeri majore, ci pur și simplu despre incapacitatea de a fi împreună fizic.

„Au fost patru luni frumoase, însă se pare că s-a terminat… Nu au fost certuri, nu au fost infidelități. Ci doar… distanța! Mi-a reproșat că nu renunț la afacerile din București, ca să mă mut la ea, la Timișoara. I-am explicat că o voi face treptat, însă nu a mai așteptat. Mi-a trimis un mesaj în care spunea că mă iubește, dar că trebuie să luăm o pauză. Apoi am aflat că a introdus acțiunea de divorț”, mărturisea Stelian Ogică.

Foto – Facebook

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