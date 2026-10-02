Cum își cresc Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Junior fiul: „Poate că de aici ar trebui să pornim”

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Lavinia Pîrva, soția lui Ștefan Bănică Jr., vorbește despre provocările maternității și temerile legate de creșterea fiului lor de 7 ani. Ea subliniază importanța unei copilării autentice, fără presiunea de a se conforma șabloanelor impuse de societate.

Cum își cresc Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Junior fiul

Lavinia Pîrva a împărtășit recent gândurile sale despre provocările maternității, abordând cu sinceritate temerile și dilemele care vin odată cu rolul de mamă. Vedeta și soțul ei au împreună un băiețel în vârstă de șapte ani, iar Lavinia a dezvăluit că, uneori, se întreabă dacă face suficient pentru copilul ei.

Pentru cântăreață, una dintre cele mai mari provocări în rolul de mamă constă în a rezista presiunii de a urma modele impuse de alți părinți. Lavinia este de părere că fiecare copil are propriul drum, iar încercarea de a-l încadra într-un șablon pentru a mulțumi așteptările celorlalți nu este întotdeauna cea mai bună soluție. „Cred că una dintre cele mai mari provocări ale unui părinte este să aibă curajul să nu facă exact ce fac ceilalți, atunci când simte, undeva în străfundul lui, că acel «ceva» nu i se potrivește copilului său. Pentru că, de multe ori, copilul o va face. Se va adapta. Va învăța. Va executa. Poate chiar va performa. Dar cu ce preț?”, a scris ea pe Facebook.

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„Eu nu cred într-o copilărie în care, preponderent, copilul trebuie să facă totul cu orice preț”

Vedeta subliniază importanța copilăriei și consideră că mulți părinți greșesc atunci când își obligă copiii să performeze cu orice preț. Pentru Lavinia, esențial este să găsească un echilibru între a stabili limite și responsabilități și a lăsa copilului libertatea de a explora și de a se bucura de anii inocenței. „Eu nu cred într-o copilărie în care, preponderent, copilul trebuie să facă totul cu orice preț. Să țină pasul cu orice preț. Să performeze cu orice preț. Să intre într-un șablon doar pentru că acel șablon ne liniștește pe noi, adulții”, a mai adăugat ea.

Cu toate acestea, Lavinia recunoaște că nici ea nu este imună la îndoieli. Într-o altă postare emoționantă, artista a mărturisit că, asemenea multor mame, se întreabă adesea dacă ia cele mai bune decizii pentru copilul său. „Și eu mă tem. Și eu mă compar. Și eu mă întreb dacă fac suficient, dacă fac bine, dacă nu cumva ar trebui mai mult. Pentru că este foarte greu să ieși dintr-un tipar atunci când aproape tot ce există în jurul tău îl confirmă”, a mai scris Lavinia.

În loc să urmeze presiunea societății, Lavinia își dorește să-l ajute pe fiul său să-și descopere pasiunile și să-și trăiască copilăria. „Poate că de aici ar trebui să pornim. Nu de la «Cum fac să ajungă și copilul meu acolo?», ci de la «Cine este copilul meu? Ce îi place? Ce îl face curios? Ce îi vine firesc?»”, a concluzionat artista.

Foto: Instagram

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