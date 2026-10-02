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După 34 de ani de căsnicie, Kristi Noem, fost guvernator al statului South Dakota, divorțează de soțul său, Bryon. Decizia vine pe fondul unor controverse legate de activitatea online a acestuia, însă în cererea de divorț a motivat „diferențe ireconciliabile”.

Kristi Noem divorțează după 34 de ani

O poveste de iubire care a început pe băncile liceului și a durat mai bine de trei decenii ajunge acum la final. Kristi Noem, fost guvernator al statului South Dakota și fost secretar al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, a intentat divorț de soțul ei, Bryon Noem, cu care a fost căsătorită timp de 34 de ani. Informația apare pe fundalul unui scandal care a zguduit familia Noem în ultimele luni.

Motivul invocat de Kristi Noem în documentele judiciare depuse în instanță este cel al „diferențelor ireconciliabile”. Cei doi s-au căsătorit în 1992 și au împreună trei copii și patru nepoți.

Mama fostului guvernator, Corinne Arnold, mărturisise încă din luna iulie că fiica sa informase familia despre iminenta despărțire. Astfel, vestea divorțului nu a reprezentat o surpriză totală pentru apropiați.

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Bryon Noem răspunde acuzațiilor

Înaintea divorțului, Bryon Noem a fost ținta unor acuzații controversate. Potrivit TMZ, acesta ar fi participat la comunități online dedicate unui fetiș numit „bimbofication”, un fenomen ce implică transformarea într-o imagine feminină exagerată.

Se presupune că Bryon ar fi comunicat cu performeri adulți în aceste medii, ba chiar ar fi fost fotografiat purtând haine de femeie și accesorii precum sâni falși supradimensionați.

Deși aceste informații nu apar în documentele oficiale de divorț, ele au atras atenția presei. Reprezentanții lui Bryon Noem au reacționat printr-un comunicat transmis de avocatul său, Tim Bottum: „Bryon este întristat că această căsnicie se încheie și speră la o rezolvare privată și amiabilă. Dacă procedurile judiciare vor deveni necesare, Bryon va primi cu deschidere oportunitatea de a-și prezenta cu sinceritate perspectiva”.

În ciuda controverselor, Bryon Noem dorește să mențină o relație civilizată cu fosta sa soție pentru binele familiei: „Prioritatea lui Bryon este să protejeze familia și să meargă mai departe ca părinți și bunici iubitori”.

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Controversele din jurul Kristi Noem

Nici Kristi Noem nu a fost ferită de speculații legate de viața personală. În ultimii ani, presa a făcut referire la o presupusă relație între ea și Corey Lewandowski, un cunoscut consultant politic american.

Într-un articol din august 2026, TMZ a publicat imagini cu cei doi petrecând timp împreună în Minnesota. Deși fotografiile îi arătau pe cei doi mergând cu bicicletele și luând masa împreună, nu există dovezi care să susțină o legătură romantică.

Kristi și Bryon Noem s-au cunoscut în South Dakota, iar povestea lor de dragoste a început încă din liceu. Cei doi au format o familie timp de mai bine de trei decenii, fiind părinți și bunici mândri.

Sursă foto: Profimedia

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