Ioana Ginghină, mesaj cutremurător despre cazul Cornell 7: „Consimțământul nu este o semnătură dată la începutul serii și valabilă până dimineața”

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Ioana Ginghină a reacționat dur după ce cazul fostei studente de la Cornell, agresată sexual în 2024, a ajuns cunoscut în întreaga lume. Actrița condamnă tendința de a învinovăți victimele în loc să fie trași la răspundere agresorii.

Ioana Ginghină, despre cazul Cornell 7

Ioana Ginghină a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, reacționând cu indignare la cazul cutremurător al unei foste studente de la Universitatea Cornell, care a declarat că a fost agresată sexual de mai mulți membri ai unei fraternități în 2024. Actrița a criticat modul în care societatea adesea mută vina asupra victimelor în loc să-i tragă la răspundere pe cei vinovați.

Într-un mesaj plin de emoție, Ioana Ginghină a evidențiat întrebările greșite care sunt puse de multe ori în astfel de cazuri și care duc la culpabilizarea victimei. Actrița a subliniat că, în loc să ne concentrăm pe comportamentul celor care au comis agresiunea, societatea întreabă: „Ce a băut victima? De ce era acolo? De ce nu a plecat?”.

„A fost agresată. Și tot ea e pusă la zid! Voi nu sunteți femei? De câte ori nu ați fost puse într-o situație stânjenitoare fără să aveți nicio vină, în afară de faptul că sunteți femei? Fluierături pe stradă. Claxoane. Miștouri. Ironii. Priviri care vă fac să grăbiți pasul. Și tot voi puneți femeia la zid? Voi, mame de fete tinere, frumoase, pline de viață, care râd, iubesc și pleacă în lume cu speranța că li se poate întâmpla ceva frumos. Voi, tați de fete. Chiar nu vă cutremură gândul că, într-o zi, dacă li se întâmplă ceva, prima întrebare ar putea fi: «Dar ea ce a făcut?»”, și-a început actrița mesajul de pe Instagram.

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Cazul de la Cornell, un semnal de alarmă

Incidentul de la Universitatea Cornell a scos din nou la iveală o problemă gravă: felul în care victimele sunt tratate și judecate după ce au trecut prin experiențe traumatizante. O fostă studentă în vârstă de 20 de ani a declarat că a fost drogată și agresată sexual timp de mai multe ore într-o casă a unei fraternități, în octombrie 2024. După ce a consumat alcool, aceasta ar fi fost presată să ia ketamină, ceea ce a dus la imposibilitatea de a-și exprima consimțământul.

Deși inițial ancheta penală nu a dus la acuzații, din cauza lipsei de dovezi suficiente, cazul a fost redeschis după apariția unor noi informații în contextul unui proces civil intentat de victimă împotriva universității și a celor șapte foști colegi implicați.

„La Cornell, o fostă studentă susține că, în 2024, a fost agresată sexual de mai mulți membri ai unei fraternități. A depus ulterior un proces civil, iar ancheta penală, care inițial nu dusese la acuzații, a fost redeschisă după apariția unor noi elemente. Cazul este încă investigat.

Dar pe mine nu doar cazul în sine m-a tulburat. Ci cât de repede, într-o poveste ca asta, ajungem să întrebăm despre ea: Ce a băut? De ce a mers acolo? De ce nu a plecat? De parcă o femeie aflată într-o situație de vulnerabilitate ar trebui să aibă luciditatea unui avocat și reacțiile perfecte ale unui scenariu scris. Să știe exact când să plece. Să spună exact cuvintele potrivite. Să reacționeze «corect». Să-și amintească tot. Să povestească tot fără contradicții, a mai spus Ioana Ginghină.

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Ioana Ginghină, despre consimțământ

În același mesaj, actrița a atins un punct sensibil și esențial: consimțământul. Ginghină a explicat că nimeni nu ar trebui să presupună că o femeie a acceptat ceva doar pentru că s-a aflat într-un anumit loc sau pentru că a consumat alcool. Dreptul de a spune „nu” sau de a se răzgândi trebuie respectat, indiferent de circumstanțe.

„Altfel, încep îndoielile. Și poate că aici greșim cel mai tare:

Îi cerem victimei o versiune impecabilă a unei experiențe care, prin definiție, a fost haotică și traumatizantă. Consimțământul nu este o semnătură dată la începutul serii și valabilă până dimineața. O femeie poate să se răzgândească. Poate să spună nu. Poate să se oprească. Poate să nu mai fie capabilă să consimtă. Și poate că, înainte să întrebăm: «De ce n-a plecat?» «De ce n-a spus?» «De ce s-a dus acolo?» Ar trebui să ne obișnuim cu o întrebare mult mai simplă: «De ce nu s-au oprit ei?»”, a subliniat Ioana Ginghină.

Sursă foto: Instagram

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