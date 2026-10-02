Andrei Bănuță, dezvăluiri despre cum se înțelege cu tatăl lui, după ce și-a pierdut mama și fratele: „Durerea e un drum greu de parcurs”

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Andrei Bănuță a vorbit despre tragedia prin care a trecut și relația pe care o are cu tatăl lui, după ce și-a pierdut mama și fratele. Artistul spune că vrea să se bucure de timpul care i-a rămas alături de părintele lui.

Andrei Bănuță, mărturisiri despre relația cu tatăl lui

La 27 de ani, Andrei Bănuță a devenit un nume cunoscut în muzica românească. Artistul se pregătește pentru primul concert la Sala Palatului și este într-o perioadă foarte frumoasă a carierei sale.

Pe plan personal, Andrei Bănuță pune mare preț pe familia lui. El a vorbit despre relația cu tatăl său, care s-a consolidat după ce și-a pierdut mama și fratele.

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El a explicat că a înțeles cât de important este să îi ofere părintelui său un sprijin în astfel de momente dificile.

„Durerea e un drum greu de parcurs în compania nepotrivită, mai ales când o împarți. Multe dureri trăite lângă oamenii nepotriviți ajung să-i despartă sau să-i răcească unul față de celălalt iremediabil. Noi am avut noroc, dacă noroc s-ar putea numi. Eu am înțeles cât de important e să-i ofer un umăr pe care să plângă atunci când simte, și el a făcut la fel. E irelevant care plânge mai mult și care mai puțin, important e să știi că ai unde pune capul, în caz că nu mai poți. Eu am oferit și am primit deopotrivă confortul acesta, iar asta e tot ce contează”, a spus artistul pentru Revista Viva!.

Ce relație are cu tatăl lui

Andrei Bănuță a explicat că prețuiește mult relația cu tatăl lui.

„Tata pentru mine a fost un scop în drumul meu. Am știut că am responsabilitatea să îi fac cinste, deci cumva pot spune că e motivul pentru care toată lumea îmi spune „îmi place că n-ai uitat de unde ai plecat’. N-am uitat și nici n-aș avea cum, pentru că în locul din care „am plecat’ mă așteaptă el. Capul în nori și arta sunt datorită mie, picioarele pe pământ sunt datorită lui”, a explicat el.

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Cu toate că există diferențe de opinii, Andrei Bănuță spune că cei 50 de ani diferență dintre el și tatăl lui se simt doar atunci când el lasă acest lucru să se simtă.

„Conflictul’ dintre generații există și între mine și Tătuțu. E clar că avem multe opinii diferite despre viață, că, dintre noi doi, unul a avut mai multă viață la dispoziție decât celălalt. 50 de ani între noi doi se simt doar atât de des cât aleg eu să-i las să se simtă.

Apropierea dintre noi a venit în momentul în care am înțeles amândoi că timpul nostru împreună e mult prea limitat ca să ne permitem să ne contrăm. Alegem să ne acceptăm și să ne iubim așa cum suntem, fără să încercăm să ne mai modelăm. E distanța prea mare, timpul prea scurt și viața prea crudă pentru divergențe. Le potrivim din mers, le reglăm din pâine și mergem înainte, ca în orice familie”, a explicat Andrei Bănuță.

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