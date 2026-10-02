Dan Alexa a dezvăluit câți bani a câștigat la Asia Express. Antrenorul a câștigat ediția din 2025 împreună cu Gabi Tamaș

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Dan Alexa, cunoscutul antrenor de fotbal, a vorbit deschis despre experiența sa din cadrul emisiunii Asia Express 2025 în timpul unei apariții recente la Prietenii lui Ovidiu, găzduită de Ovidiu Ioanițoaia. Alături de partenerul său din concurs, Gabi Tamaș, Alexa a reușit să câștige marele trofeu și un premiu de 35.000 de euro, însă suma totală câștigată de cei doi a fost mult mai mare.

Câți bani a câștigat Dan Alexa la Asia Express

Dan Alexa a dezvăluit care este suma cu care a plecat acasă după ce a câștigat Asia Express 2025. . Alexa, care a făcut echipă cu Gabi Tamaș în competiția de la Antena 1, a câștigat marele premiu al show-ului, în valoare de 35.000 de euro.

Întrebat direct de moderator despre suma totală obținută în urma participării, antrenorul a declarat: „Undeva, împreună, la 80.000 de euro, ceva de genul. Ceva de genul, da! Că am luat titlul, că am câștigat trofeul. Împărțiți sau nu știu cum… Nu vreau să vorbesc prostii. Eu nu știu cât a luat el, pentru că fiecare contract e individual. Dar știu că marele premiu… Nu știu, nu vreau să vorbesc, poate el a avut mai mult… Eu am calculat din prisma mea. Dar știu că premiul cel mare a fost 35.000 de euro, care se împărțeau”.

Citește și: Andrei Bănuță, dezvăluiri despre cum se înțelege cu tatăl lui, după ce și-a pierdut mama și fratele: „Durerea e un drum greu de parcurs”

Citește și: Adriana Bahmuțeanu, apel către partenera lui Cătălin Grozavu, Florina, după acuzațiile de violență. „Te-ai uitat la Mădălina Apostol în coșciug și zici că te-ai trezit. Gândește-te că poți să fii și tu în locul ei”

Antrenorul ar repeta experiența

Pe lângă aspectele financiare, Dan Alexa a subliniat că participarea la Asia Express 2025 i-a oferit o experiență de neuitat, care a depășit cu mult valoarea materială a premiului.

Când a fost întrebat dacă ar accepta să participe din nou la emisiune, răspunsul său a fost lipsit de ezitare: „M-aș mai duce! Dar doar… Să fie… Nu! M-aș mai duce, da! Sunt niște trăiri, nea Ovidiu, care, nu… Credeți-mă! Banii… foarte importanți banii, dar eu cred că nu asta e cel mai important acolo. Ci cu ce te întorci! Pentru că banii se duc, nea Ovidiu”.

Citește și: Nick Rădoi, gest copleșitor la trei săptămâni de la moartea Mădălinei Apostol.”Te voi purta mereu în suflet!” Ce a făcut afaceristul în memoria fostei sale partenere

Citește și: Ioana Ginghină, mesaj cutremurător despre cazul Cornell 7: „Consimțământul nu este o semnătură dată la începutul serii și valabilă până dimineața”

Dan Alexa a împărtășit și detalii intime despre rutina sa zilnică și cum aventura din Asia i-a schimbat perspectiva: „Din fotoliu nu aveam cum… Eu îmi știu zona mea de confort. Mă bag într-un birou, fumez o oră… Dacă n-am cinci cafele… Adică sunt niște tabieturi care… Acolo te scoate din ele, n-ai… Beau șapte-opt cafele și fumez mult. Am ajuns și la trei pachete pe zi. Nu e bine, dar n-am…”.

Cu toate acestea, Dan Alexa a recunoscut că experiența a fost una transformatoare, dincolo de aspectul financiar.

„Pentru mine, ceea ce contează cel mai mult este cu ce te întorci de acolo. Acele trăiri sunt de neprețuit”, a concluzionat el pentru gsp.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News