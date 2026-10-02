Mirabela Grădinaru, mărturisiri rare din viața de mamă: „Primii ani de viaţă vin la pachet cu multe întrebări și nopţi nedormite!” Ce spune despre capcana tehnologiei în creșterea copiilor

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Mirabela Grădinaru a fost prezentă la deschiderea Conferinței Naționale de ORL Pediatrie, unde a susținut un discurs emoționant și pragmatic despre încercările prin care trece orice familie în primii ani de viață ai copiilor. Mamă a doi copii, partenera lui Nicușor Dan a vorbit deschis atât despre teama provocată de îmbolnăvirile neașteptate din mijlocul nopții, cât și despre pericolul reprezentat de expunerea timpurie la ecrane.

„Am trecut de mult pragul celor 20 de vizite la medic”

În prima parte a intervenției sale, Mirabela Grădinaru a adus în discuție anxietatea cu care se confruntă părinții atunci când cei mici manifestă primele simptome de boală. Aceasta a mărturisit că, la fel ca majoritatea familiilor, s-a văzut pusă în situația de a căuta de urgență sprijinul medicilor de specialitate.

„Ca mamă a doi copii pot să vă spun cu sinceritate că am trecut de mult pragul celor 20 de vizite la medicul ORL şi cred că nu sunt singura, pentru că, de fapt, este foarte greu să găseşti un părinte care în primii ani de viaţă ai copilului său să nu fi ajuns măcar o dată în cabinetul ORL. Pentru că primii ani de viaţă vin la pachet cu îngrijorări, cu multe întrebări, secreţii nazale, febră, urechi care dor, viroze repetate, nopţi nedormite.

Şi e acel moment în care ne întrebăm, uitându-ne la copil, dacă situaţia este una obişnuită sau dacă trebuie să apelăm la un medic. Şi asta se întâmplă de cele mai multe ori la două dimineaţa sau trei dimineaţa”, a declarat Mirabela Grădinaru, citată de Libertatea.

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Semnal de alarmă privind tehnologia

Un alt punct central al discursului a fost impactul dispozitivelor digitale asupra dezvoltării fizice și emoționale a copiilor. În condițiile în care smartphone-urile și tabletele au devenit o prezență constantă în viața de zi cu zi, Mirabela Grădinaru s-a poziționat ferm de partea specialiștilor care recomandă eliminarea completă a tehnologiei la vârste fragede.

„Trebuie să vorbim şi despre lumea în care cresc copiii noştri astăzi, o lume în care ecranele au devenit aproape inevitabile. Eu cred cu tărie că trebuie să le oferim copiilor în primii ani de viaţă cât mai puţine ecrane şi susţin ideea ca până la vârsta de 3 ani să le oferi o copilărie fără ecrane. Nu pentru că tehnologia ar fi rea, ci pentru că un copil mic are nevoie să privească lumea nu doar un ecran, şi are nevoie de părinţii lui, de familia lui.

Are nevoie să alerge, să se joace, să privească cerul, copacii. Are nevoie să audă vocea mamei, vocea tatălui, o poveste, păsările, ploaia, zgomotele casei. Şi are nevoie să descopere lumea cu toate simţurile. Şi este important să ne amintim că ochii şi urechile copiilor sunt încă în dezvoltare”, a subliniat partenera de viață a lui Nicușor Dan.

Pledoaria sa s-a încheiat cu un îndemn la mișcare în aer liber, interacțiune directă și atenție sporită la stimulii senzoriali naturali de care orice copil are nevoie pentru o dezvoltare armonioasă.

Foto – Profimedia

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