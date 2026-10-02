Fanii sunt îngrijorați după ultima apariție a Adrianei Lima. Fotomodelul a ajuns piele și os

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Adriana Lima a stârnit îngrijorări legate de starea sa de sănătate după ce și-a etalat cea mai slabă siluetă de până acum, în timp ce a fost fotografiată recent la Paris, cu câteva săptămâni înainte de prezentarea de modă Victoria’s Secret.
Supermodelul în vârstă de 45 de ani a atras toate privirile marți, când a apărut într-o rochie-trenci scurtă din piele la evenimentul REVOLVE Magazine, organizat în cadrul Săptămânii Modei de la Paris. Totuși, atenția s-a concentrat rapid asupra pierderii sale semnificative în greutate.
Lima, care a stârnit controverse în 2023 după ce chipul ei a suferit schimbări vizibile, și-a etalat picioarele extrem de subțiri și linia mandibulei bine definită în drum spre eveniment.
Fanii au reacționat rapid pe rețelele sociale. „Îmi pare rău, dar CE s-a întâmplat cu picioarele Adrianei Lima?”, a scris unul dintre ei, în timp ce alții au susținut fără dovezi că modelul ar fi folosit „Ozempic și liposucție” pentru a obține noul aspect.
„Nu mi-aș fi dat seama că este aceeași persoană”, a scris un utilizator pe X, în timp ce alții au speculat că modelul brazilian ar putea fi încă „umflat” în urma unei proceduri estetice, precum un lifting facial sau injectarea de fillere.
La acea vreme, Lima a răspuns zvonurilor printr-un mesaj publicat pe Instagram:
„Acesta este chipul unei mame obosite, cu o adolescentă, doi copii aflați la vârsta preadolescenței, un băiat activ, un copil de un an care învață să meargă și trei câini… vă mulțumesc pentru grijă”.
Chirurgul plastician Jennifer Levine, din New York, a declarat atunci pentru Daily Mail că mai multe proceduri ar fi putut contribui la aspectul „umflat” al feței sale, inclusiv injectarea de fillere și un lifting chirurgical al sprâncenelor. Medicul a precizat însă că aspectul respectiv ar putea fi cauzat și de medicamente sau probleme de sănătate.
„Pare că fața ei este umflată în special în jurul ochilor și al gurii, deoarece ochii par mai mici, sprânceana are un unghi nenatural, iar zâmbetul pare mai puțin autentic”, a explicat ea.