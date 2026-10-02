Fanii sunt îngrijorați după ultima apariție a Adrianei Lima. Fotomodelul a ajuns piele și os

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Adriana Lima a stârnit îngrijorări legate de starea sa de sănătate după ce și-a etalat cea mai slabă siluetă de până acum, în timp ce a fost fotografiată recent la Paris, cu câteva săptămâni înainte de prezentarea de modă Victoria’s Secret.

Adriana Lima, de nerecunoscut

Supermodelul în vârstă de 45 de ani a atras toate privirile marți, când a apărut într-o rochie-trenci scurtă din piele la evenimentul REVOLVE Magazine, organizat în cadrul Săptămânii Modei de la Paris. Totuși, atenția s-a concentrat rapid asupra pierderii sale semnificative în greutate.

Lima, care a stârnit controverse în 2023 după ce chipul ei a suferit schimbări vizibile, și-a etalat picioarele extrem de subțiri și linia mandibulei bine definită în drum spre eveniment.

Fanii au reacționat rapid pe rețelele sociale. „Îmi pare rău, dar CE s-a întâmplat cu picioarele Adrianei Lima?”, a scris unul dintre ei, în timp ce alții au susținut fără dovezi că modelul ar fi folosit „Ozempic și liposucție” pentru a obține noul aspect.

„Picioarele ei sunt mai subțiri decât brațele mele”, a scris un utilizator, în timp ce un altul a afirmat: „Ozempic, asta s-a întâmplat”.

Citește și: Adriana Lima, prima reacție după ce a fost criticată dur pentru ultima schimbare de look. „Și-a ruinat fața”

Alții au comentat: „Se numește Ozempic, dar ea a spus că a slăbit pentru că a făcut foarte mult sport timp de un an. La început nu am crezut-o, iar acum avem dovada”.

„A slăbit extrem de mult. Pentru că, la niște picioare ca acestea, sigur nu a mers la sală”, a mai scris un internaut.

Un alt utilizator a susținut: „Pierderea masei musculare este cauzată de orice peptidă folosește pentru a slăbi”.

Au existat și fani care au apărat-o pe vedetă: „A slăbit, atât. Este model și a slăbit. Doamne, ce noutate”.

Citește și: Adriana Lima, mamă pentru a treia oară. Ce nume a ales pentru băiețelul ei

„Este frumoasă. Bărbatul ei este foarte norocos. Foarte norocos”, a comentat o altă persoană.

Lima urmează să defileze în cadrul prezentării de modă Victoria’s Secret din 2026, programată pe 18 octombrie, la Los Angeles.

O nouă controversă

În noiembrie 2023, Lima a stârnit speculații pe rețelele sociale după ce a participat la premiera filmului „The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes”.

Fanii au remarcat schimbările vizibile ale chipului său, ceea ce a dus la numeroase speculații potrivit cărora modelul ar fi apelat la proceduri estetice.

Citește și: Cum arată Adriana Lima fără machiaj

„Nu mi-aș fi dat seama că este aceeași persoană”, a scris un utilizator pe X, în timp ce alții au speculat că modelul brazilian ar putea fi încă „umflat” în urma unei proceduri estetice, precum un lifting facial sau injectarea de fillere.

La acea vreme, Lima a răspuns zvonurilor printr-un mesaj publicat pe Instagram:

„Acesta este chipul unei mame obosite, cu o adolescentă, doi copii aflați la vârsta preadolescenței, un băiat activ, un copil de un an care învață să meargă și trei câini… vă mulțumesc pentru grijă”.

Chirurgul plastician Jennifer Levine, din New York, a declarat atunci pentru Daily Mail că mai multe proceduri ar fi putut contribui la aspectul „umflat” al feței sale, inclusiv injectarea de fillere și un lifting chirurgical al sprâncenelor. Medicul a precizat însă că aspectul respectiv ar putea fi cauzat și de medicamente sau probleme de sănătate.

„Pare că fața ei este umflată în special în jurul ochilor și al gurii, deoarece ochii par mai mici, sprânceana are un unghi nenatural, iar zâmbetul pare mai puțin autentic”, a explicat ea.

Foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News