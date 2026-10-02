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Bodo, solistul Proconsul, a slăbit spectaculos 54 kg într-un an de la operația de micșorare a stomacului făcută în 2025. Artistul, care a ajuns de nerecunoscut, spune că schimbarea i-a transformat viața în bine, iar acum se bucură de un stil de viață sănătos.
Bodo, solistul trupei Proconsul, este de nerecunoscut! Artistul a reușit să slăbească 54 de kilograme după o operație de micșorare a stomacului. Decizia, luată în toamna anului 2025, i-a schimbat viața radical și l-a ajutat să-și recâștige energia și încrederea de sine.
„A trecut fix un an de la operație astăzi și sunt cu 54 kg mai ușor. Înainte, Lori nu avea loc de mine în oglindă, pentru că eram prea mare. Acum nu prea are, pentru că mă uit des și sunt recunoscător de asemenea schimbare. Mulțumesc lui Dumnezeu și echipei Dr. Viorel Dejeu pentru tot drumul de până aici. PS: Haterii care nu arată cel puțin la fel de bine și care iau medicamente cu pumnul, să se abțină!”, a afirmat artistul pe Facebook.
A decis să se opereze după ce ajunsese să cântărească 142 kg
La momentul intervenției, Bodo cântărea 142 de kilograme, o greutate care îi afecta sănătatea și calitatea vieții. Artistul a recunoscut că încercase de multe ori să slăbească, însă fără succes, și a decis că e timpul să ia măsuri serioase.
„Trebuia să fac mai demult această intervenție. Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața și a fi mai sănătos. Ajunsesem la un prag în care nu puteam să slăbesc și nu voiam ca acest aspect să fie o frustrare pentru mine. Am apelat la una dintre cele mai bune echipe din Europa. Dânșii sunt din Oradea, dar intervenția am suferit-o la o clinică privată din București. Au nu doar o echipă bună de medici, ci și de psihologi, nutriționiști”, spunea el pentru Cancan, în urmă cu un an.
Alături de medici, psihologi și nutriționiști, artistul a reușit să adopte un stil de viață sănătos, iar rezultatele se văd cu ochiul liber.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Bodo după ce a slăbit