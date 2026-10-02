Ispita Gabriella Barbu a rămas însărcinată cu un concurent de la Insula Iubirii: „Aș fi continuat toată viața alături de el”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ispita Gabriella Barbu de la Insula Iubirii 2026 a dezvăluit că a rămas însărcinată cu un concurent de la Insula Iubirii Spania, la care a participat în trecut. Bărbatul i-a fost iubit și a înșelat-o.

Ispita Gabriella Barbu de la Insula Iubirii 2026 a rămas însărcinată cu un concurent de la Insula Iubirii Spania

Gabriella Barbu, ispita care a stârnit numeroase controverse în sezonul X Insula Iubirii, a făcut recent dezvăluiri despre un capitol dureros din viața sa. Într-un podcast, Gabriella a mărturisit că a rămas însărcinată cu Alex Girona, un fost concurent de la Insula Iubirii Spania, dar a ales să renunțe la sarcină din cauza infidelităților partenerului. Detalii despre acest subiect sensibil au fost relatate de Cancan.

Deși mereu afișează un zâmbet radiant în fața camerelor, Gabriella a recunoscut că a fost nevoită să înfrunte unul dintre cele mai grele momente din viața sa. În cadrul emisiunii „La Consulta de Mami de Tres”, ispita a vorbit deschis despre fosta relație cu Alex Girona, un bărbat pe care l-a iubit și cu care își imaginase un viitor împreună.

„Uite, e adevărat că o să spun asta și o spun cu frică, să vedem. Pentru că nu am spus-o niciodată din cauza faptului că am fost judecată… Am ieșit și i-am spus lui Alex, iar Alex mi-a spus: «Ei bine, hai să-ți facem încă un test». Am primit unul și evident că a ieșit pozitiv. A petrecut o săptămână cu mine și cu familia mea, la mine acasă, vara, și într-o seară mi-a spus: «Hei, mă duc la Elche». Din moment ce am văzut că nu-i păsa, că nu s-a gândit la cum simțeam…”, a dezvăluit Gabriella.

În ciuda emoțiilor puternice, Gabriella a povestit că dorința sa de a construi o familie a fost umbrită de o trădare. Alex a înșelat-o, iar acest fapt a determinat-o să ia decizia de a renunța la copil.

Citește și: Sofia Vergara are un nou iubit cu 15 ani mai tânăr. Douglas Chabbott are cu patru ani mai mult decât fiul actriței

Întrebările care rămân fără răspuns

Deși a trecut ceva timp de la acel moment, Gabriella recunoaște că încă se gândește la cum ar fi fost viața ei dacă ar fi păstrat copilul. „Și te pot asigura că în acel moment aș fi continuat toată viața alături de el. Adică n-am văzut pe nimeni mai bun decât el”, a spus ea. Totuși, infidelitatea partenerului a fost o lovitură mult prea grea. „Când văd de unde ai plecat într-o zi și știi ce aveam acasă… Singura lui scuză pentru toți cei din platoul de filmare și de pretutindeni a fost: «Pentru că nu am fost cu tine. Pentru că oamenii nu știau»”, a adăugat Gabriella.

În fața prezentatoarei, Gabriella a mai spus că, deși astăzi este fericită cu viața ei, încă se întreabă: „Și dacă aș fi avut un copil?”. „Dar ideal este să ai un copil cu o persoană cu care te înțelegi bine, cu care ai o relație bună. Și, chiar dacă nu mai sunteți împreună, să puteți forma acea figură, acea familie”, a mai spus.

Drumul Gabriellei spre notorietate

Gabriella Barbu, născută dintr-un tată spaniol și o mamă româncă, s-a mutat în Spania la vârsta de trei ani. În 2025, ea a captat atenția publicului din România după ce a devenit ispită la Insula Iubirii Spania. Succesul ei ca ispita continuăîn sezonul X Insula Iubirii.

Gabriella este creatoare de conținut online și a creat o legătură specială cu Prințul Marco, la Insula Iubirii 2026. Rămâne de văzut cum va evolua relația lor și cum va reacționa soția acestuia, Bianca Ghiurcă, la finalul emisiunii.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News