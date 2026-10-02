Denise Rifai, primele declarații despre noua emisiune: „O să fie cu mine în prim-plan”

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Denise Rifai pregătește un nou proiect TV la Antena Stars și promite un format unic pe piața din România. Prezentatoarea lucrează intens pentru ca emisiunea să debuteze până la finalul anului, iar acum a făcut primele declarații despre show-ul care o va avea în prim-plan.

Denise Rifai, dezvăluiri despre noul format de la Antena Stars

Denise Rifai se pregătește să revină pe micile ecrane cu un nou proiect ambițios, care promite să aducă un format unic în peisajul televiziunii din România. În prezent, îndrăgita prezentatoare lucrează intens la crearea unei emisiuni ce ar putea fi difuzată la Antena Stars.

Voi știți că eu am nevoie de timp. Adică, eu îmi doresc ca emisiunea mea cea nouă să fie numărul unu. Sper, din tot sufletul meu, să-mi și iasă. Momentan, lucrez la format. Formatul este foarte important. Eu lucrez personal la format. Ideea este că eu am nevoie de un pic de timp să pot să fac acest fine-tuning de care am nevoie, ca să poată să fie un show cum îl doresc eu și care o să fie cu mine în prim-plan. Asta-i clar. Eu acum lucrez la chestia asta. Mi-aș dori ca în acest an să înceapă. Adică, nu-mi doresc să intrăm în următorul an și emisiunea să nu fi început. Dar este nevoie de puțin timp, pentru că trebuie să fac echipe și tot. Vreau să fie ceva WOW. Adică, va fi ceva WOW, ceva ce nu este pe piață. Eu rog publicul să mai aibă cu mine puțină răbdare”, a declarat ea pentru Cancan.

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A plecat de la „Furnicuțele” după un sezon

Deși detaliile despre formatul emisiunii sunt încă în lucru, Denise Rifai se implică activ în fiecare etapă a dezvoltării proiectului.

„Pe lângă asta, nu mai fac nimic, fac doar asta acum”, a spus ea, recunoscând că își dedică tot timpul și energia pentru ca această nouă provocare să fie un succes.

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Publicul care a urmărit-o de-a lungul anilor știe că Denise Rifai este o profesionistă care își asumă riscuri și se reinventează constant. Timp de mai mulți ani, ea a prezentat emisiuni cu profil politic, iar mai apoi a făcut pasul spre emisiuni de divertisment.

Însă, anul acesta, ea a fost înlocuită la „Furnicuțele” de Cătălin Măruță, dar nu a plecat de tot de la Antenă, aceasta urmând să îmbrățișeze un nou format.

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Sursă foto: Instagram

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