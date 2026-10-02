Adriana Bahmuțeanu, apel către partenera lui Cătălin Grozavu, Florina, după acuzațiile de violență. „Te-ai uitat la Mădălina Apostol în coșciug și zici că te-ai trezit. Gândește-te că poți să fii și tu în locul ei”

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Adriana Bahmuțeanu a reacționat dur în cadrul emisiunii „Dan Capatos Show”, după difuzarea unor imagini de o violență extremă în care Cătălin Grozavu își lovește soția, pe Florina Grozavu. În contextul în care concurenta de la MasterChef se află în plin proces de divorț și a mărturisit că a fost amenințată în mod repetat, Bahmuțeanu i-a cerut public acesteia să ia măsuri imediate pentru a-și salva viața și pentru a-și proteja copiii.

Un avertisment dramatic: „Florina, îți pui viața în pericol”

Privind situația extrem de tensionată și dezvăluirile făcute în direct, Adriana Bahmuțeanu a atras atenția asupra gravității amenințărilor lansate de agresor, subliniind că victima se află într-un pericol iminent.

„Doamna Florina consideră că este într-o situație fără ieșire. Vreau să-i spun că există ieșire, că nu e nici prima, nici ultima victimă a violenței domestice și că trebuie să acționeze imediat. Din moment ce acest individ, în direct, fără să țină cont că îl văd milioane de oameni, a sunat-o de 30 de ori și a amenințat-o că-i omoară copiii, la ce să vă așteptați până mâine dimineață? La cazul Caracal reinventat? Florina, îți pui viața în pericol. Te-ai dus și te-ai uitat la Mădălina Apostol în coșciug și zici că te-ai trezit. Atunci ai avut așa o emoție intensă? Gândește-te că poți să fii și tu în locul ei” – a explicat jurnalista.

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Ordin de protecție și stoparea scuzelor

Conștientă de starea de epuizare emoțională în care se află o femeie prinsă într-un cerc al abuzului, jurnalista i-a oferit sfaturi concrete Florentinei Grozavu, cerându-i insistent să nu îi mai găsească circumstanțe atenuante soțului violent.

„Uite ce să faci concret: să iei ordin de protecție, să-ți iei putere, ai nevoie de consiliere psihologică, pentru că ești într-o situație de abuz. Evident, te simți dezarmată, epuizată, simți că te copleșesc emoțiile și vreau să te oprești. Să nu-i mai găsești scuze.”

Reacția Adrianei Bahmuțeanu a fost cu atât mai vehementă cu cât Florentina Grozavu a dezvăluit un episod brutal trăit în timpul sarcinii, când a fost bătută în timp ce își ținea un alt copil în brațe, incident în urma căruia a intervenit echipajul SMURD. Jurnalista a insistat pe ideea că prioritatea absolută trebuie să fie mediul sigur al celor mici.

„Copiii tăi au nevoie de un tată? Nu. Copiii tăi au nevoie de un părinte ocrotitor, nu de unul care să te bată cu copilul de mână și cu altul în burtă.”

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